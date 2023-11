*La ofensiva sigue siendo un favor que no termina de despertar en los dirigidos por Buddy Bailey. Entre los primeros 4 bates de la alineación del conjunto bengalí, apenas despacharon 1 hit en todo el partido**

CIUDAD MCY.- El equipo aragüeño se enfrentó por 3ra vez en la campaña al conjunto de Caribes de Anzoátegui, un encuentro de pocas carreras, en el que la tribu derrotó 2 por 0 a los Tigres de Aragua.

La ofensiva sigue siendo un favor que no termina de despertar en los dirigidos por Buddy Bailey.

Entre los primeros 4 bates de la alineación el conjunto bengalí, apenas despachó un 1 hit en todo el partido.

Este fue encuentro que se decidió por pequeñas jugadas, luego de 3 inning sin producción de carreras, los visitantes, Caribes de Anzoátegui, sumaron su primera anotación con hit impulsor de Tomas Telis en la alta del 4to inning para remolcar desde segunda a Niuman Romero, abriendo la puzarra 1 a 0.

Posteriormente, en la parte arriba del 5to inning, los anzoatiguenses agregaron otra carrera tras infield hit de Luis Sardiñas para remolcar a Kevin Vicuña, quien puso el 2 a 0, que fue el resultado definitivo del careo.

La victoria fue para el derecho Edgar Escobar, mientras que Yonny Chirinos cargó con la derrota y José Torres se quedó con el salvado.

Tigres visita este sábado a Bravos de Margarita en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en un juego pautado para las 5 de la tarde.

En este choque Tigres tendrá como abridor al zurdo Jonathan Vargas, quien subirá al monticulo a buscar la victoria y además, encontrar la fórmula ganadora que dé a los aragüeños una fila de triunfos.

PRÓXIMA JORNADA

Águilas vs Tiburones 04:00 PM

Leones vs Cardenales 05:00 PM

Tigres vs Bravos 05:00 PM

Caribes vs Navegantes 06:00 PM

EDGARDO NAVAS