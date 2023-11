Ciudad MCY.-Apoyado en pitcheo de seis ceros por parte de Melvi Acosta, quien recibió amplio respaldo de 12 hits, Bravos de Margarita logró imponerse 7-2 a Caribes de Anzoátegui, en el juego inicial de la serie de fin de semana, que se escenifica en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Acosta (1-0) solo recibió tres imparables – de los ocho conectados por Caribes -, en su asfixiante labor de seis entradas. Requirió la ayuda de tres relevistas, quienes en tres innings aceptaron dos carreras al compás de cinco incogibles.

Por Caribes inició el debutante colombiano Santiago Florez, quien víctima de su descontrol, no pudo ir más allá de un tercio de entrada. Le seguirán cinco brazos jóvenes de la Tribu. Todos en conjunto, agregaron nueve boletos al ya robusto ataque de una docena de hits detonados por los insulares.

A nivel defensivo, este juego que tuvo duración de 2 horas con 51 minutos, se jugó sin la mácula de un pecado.

Vale resaltar que, en la ofensiva ñera, Carlos Jesús Pérez y Jason López, aportaron par de remolcadas por cabeza.

Margarita salió adelante 3-0 ante un descontrolado Florez, abridor por Anzoátegui.

Luego de un out, Valera y Pérez caminaron, con el primero en acción de estafa a la intermedia. David Rodríguez, después de balk de Florez, soltó sencillo a la derecha para impulsar a Valera. Ramón Flores tomó boleto para llenar las bases y explotar a Florez. Cristian Hernández entró por el colombiano y fue recibido por imparable de Jason López al centro para remolcar a Rodríguez y a Flores.

En el segundo, Bravos volvió a la carga para despegarse 4-0. Otra vez después de un out,

Tomo Otosaka sacó transferencia. Breyvic Valera destapó doble por la derecha para que Pérez elevara de sacrificio a la izquierda y remolcara al nipón.

Los insulares esperaron hasta el sexto para mover nuevamente la pizarra. Edgar Durán abrió el capítulo con jonrón por la izquierda para recibir al relevista zurdo Gabriel Yánez. José Martínez agregó doble a las derecha y Carlos Pérez añadió sencillo impulsor al centro para ampliar 6-0.

Margarita puso 7-0 las cosas en el séptimo ante el joven Orlando Barrios. Wilson Ramos y Jason López fueron transferidos. Edgar Durán la rodó por la antesala y José Martínez lo imitó por la inicial para que anotara Ramos.

Caribes apeló al poder para descontar 7-2 ante Nelvin Correa, luego de recibir seis ceros del brazo del abridor Acosta. Balbino Fuenmayor se llevó la cerca por el centro y Tomás Telis siguió el ejemplo entre la izquierda y la derecha.

Al finalizar el juego, Melvi Acosta fue buscado por los micrófonos del circuito radial de Bravos.

«Me siento muy contento. Me concentré mucho en mis pitcheos. Wilson Ramos desde la receptoría me recomendó relajarme. Me funcionaron el sinker, la curva y la recta cortada. Me dieron muchos batazos por el piso. Allí estuvo la clave de mis seis innings en blanco”, expresó con humildad el lanzador ganador y el más destacado del encuentro.

Recurrió a 64 pitcheos, de los cuales 46 cayeron en zona buena. Aparte de contar con la habilidad de engañar a la toletería aborigen, que varias veces se fue con pitcheos malos.

PRENSA LVBP