CIUDAD MCY.-El ganador de los premios al Jugador Más Valioso y Novato del Año de la edición 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Freddy Fermín, realizará su debut en el curso actual del torneo criollo con los Leones del Caracas, en el compromiso de este sábado frente a Cardenales de Lara, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

«Contento por estar de vuelta, me siento bien gracias a Dios y volvimos a lo que nos gusta», dijo el receptor en una entrevista realizada a pie de campo. «Estaré hasta donde llegue el equipo, no tengo ningún tipo de restricciones. Solo con la lesión del dedo, me dijeron que lo tome suave, pero que juegue».

Freddy tuvo una pletórica contienda en su estreno con los capitalinos. Luego tuvo su primera zafra con un rol de mayor participación en las Grandes Ligas, con los Reales de Kansas City. Ante las lesiones del careta titular, Salvador Pérez, fue el oriundo de Puerto Ordaz quien asumió la responsabilidad y respondió de buena manera. Ahora vuelve con los melenudos para encaminar una zafra , que espera, sea igual o mejor que la anterior.

«Tratar de hacer lo mismo y mejorar. Es el mismo plan, que sea lo que Dios quiera», sentenció. «Ser mejor que eso (MVP y Novato del Año). Yo no controlo lo que pueda suceder en el juego, pero sí el trabajo duro que realizo».

Leones se encuentra en uno de los momentos más complejos de la contienda. Tras una semana de múltiples viajes y algunos traspiés, perdieron el liderato de la tabla de clasificación y actualmente, están a juego y medio respecto a la punta, ocupada por Cardenales, su rival de turno.

«En estos últimos días el equipo ha estado un poco flojo, pero es cuestión de ir día a día. Estaré donde me necesiten», soltó. «Es la misma química del año pasado. Siempre he dicho que el beisbol viene desde el clubhouse, si tenemos una buena química, tendremos buenos resultados. Me recibieron bien, como siempre».

En la reciente campaña de MLB, dejó registro de 61 indiscutibles, nueve cuadrangulares, 32 carreras impulsadas, 26 anotadas, 13 boletos conseguidos y 50 ponches en 217 turnos, con promedio de bateo de .281, además de .782 en su OPS.

«De Grandes Ligas a aquí, lo único que cambia es lo corto del torneo. Es lo mismo, la misma presión de los fanáticos”, aseguró. “Debo perfeccionar algunos detalles donde me encuentre débil».

En su ingreso al roster, el sacrificado fue Eliézer Alfonzo Jr., el joven cátcher que hizo más tolerable la ausencia de Fermín. «Fonzy» estuvo desde la pretemporada con los metropolitanos y fue una de las gratas sorpresas para el staff técnico, comandado por José Alguacil.

El hijo de «El Matatán», Eliézer Alfonzo, sufrió una lesión en la mano derecha e ingresó en la lista restrictiva de siete días, finalizando su actuación. Desde un principio, su permiso era hasta el último careo del mes de noviembre, pero no llegó a cumplirlo debido al percance.

PRENSA LVBP