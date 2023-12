CIUDAD MCY.- Osleivis Basabe realizó su estreno en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional cuando todavía era apenas un adolescente. Por allá en la 2017-2018, con 17 años de edad recién cumplidos, las Águilas del Zulia le permitieron disputar un par de compromisos con el equipo grande, aunque sólo consumió un turno al bate.

Desde entonces, Basabe ha visto acción en tres campañas más con los rapaces, incluyendo la actual. Las cosas son muy distintas ahora, no sólo porque su tiempo de juego y protagonismo se han incrementado dentro del club, sino debido a que su desarrollo como profesional lo llevó este año a debutar en las Grandes Ligas con los Rays de Tampa Bay.

Nada de eso cambia el hecho de que la misión del oriundo de Bobures es la misma que cuando tomó ese único turno en su adolescencia en la máxima liga del país. Sumar un campeonato con los zulianos es algo que tiene entre ceja y ceja desde entonces y que mantiene en su mente en la actualidad.

“Hay una buena conexión y mucha armonía en el equipo», aseguró Basabe. “He venido tres años seguidos para acá y la armonía que hay ahorita no la había experimentado antes. Eso me dice que estamos bien para ir al Round Robin».

Después de un gran arranque del vigente certamen, que sirvió para catalogarlos como el conjunto revelación del torneo en las semanas iniciales, las Águilas han tenido muchos bajones que los forzaron a amanecer este miércoles en la sexta plaza de la clasificación, con récord de 20-23.

No obstante, Basabe ha tenido motivos para ilusionarse con lo visto por la divisa en tiempos recientes. A pesar de que habían sucumbido en seis de sus últimos 10 choques, el infielder considera que el progreso comienza a ser visible en el terreno.

“Estamos jugando mejor. Estábamos bateando mucho, pero la defensa estaba un poco mal”, explicó. “Hemos venido mejorando eso, nos estamos enfocando un poco más y ahora estamos jugando una pelota muy limpia”, añadió.

En cuanto a lo personal, Basabe conectó para una línea ofensiva de .281/.340/.344, con tres dobles, un triple, un jonrón y 12 carreras remolcadas en sus primeros 35 duelos de la 2023-2024, además de robarse seis bases.

Osleivis Basaba ha mostrado el talento que le llevó a las Mayores en 2023, con el Zulia

Un buen desempeño, aunque el paleador todavía no está conforme. No obstante, Basabe reconoce que el día a día de la LVBP puede pasar factura por muchas razones, por lo que intenta no ser tan duro consigo mismo.

“Los viajes son duros. Es muy difícil amanecer viajando, para llegar a dormir cuatro o cinco horas y luego venir al estadio a dar lo mejor de uno”, contó. “Lo hacemos porque nos gusta y queremos ayudar al equipo. Soy zuliano y quiero un campeonato aquí. Así tenga que dormir una hora, hasta que clasifique y gane el título no dejaré de venir para acá”.

Basabe, hoy en día de 23 años de edad, forma parte de una joven camada que tiene muy entusiasmados a los aficionados de las Águilas. Junto a él, piezas como Jackson Chourio, Yonathan Perlaza, Simón Muzziotti y Andrés Chaparro también han tenido la oportunidad de aportar para la causa del Zulia en esta contienda.

Asimismo, veteranos como Alí Castillo, Alex Romero, Héctor Sánchez y Silvino Bracho han estado allí para liderar el camino de los más inexpertos. Para Basabe, sin embargo, todavía hay una incorporación más que lo ilusiona con el futuro inmediato del combinado.

“Todavía estamos esperando a José (Pirela)”, dijo Basabe sobre el bateador, que tiene previsto realizar su retorno a las Águilas en algún momento de los próximos días. “Es algo muy bonito, porque estoy jugando con veteranos, pero también con el grupo de jóvenes que tenemos. Todo esto lo estaba soñando desde hace mucho tiempo”, admitió.

Basabe, que se ha declarado admirado de José Pirela, espera jugar pronto al lado del Águila Negra

El talentoso jugador de cuadro, que informó recientemente que tenía el visto bueno de los Rays para jugar hasta donde quisiera, tiene la esperanza de cumplir la meta que se trazó hace muchos años en Venezuela, antes de regresar a los Estados Unidos, en la que espera sea su segunda pasantía por el mejor beisbol del mundo en 2024.

Para eso, muchas cosas tendrán que salir a su favor, por lo que Basabe no pierde tiempo en trabajar en las que ha reconocido como sus debilidades.

“Estoy trabajando más en mi enfoque, porque a veces lo pierdo. Estoy haciendo todo lo posible por mejorar eso. Año a año el pelotero se va desarrollando, va avanzando, aprendiendo. El juego te va enseñando más. La madurez que tiene uno como jugador también te va ayudando en ese proceso de desarrollo”, expresó.

Y con Tampa Bay, ya habrá tiempo de pensar en lo que sigue.

“Los Rays me dijeron que jugara hasta donde me sintiera bien y que llegara listo para los entrenamientos primaverales. Quieren que me mantenga jugando en todas las posiciones, pero hasta que clasifiquemos no me voy”, sentenció.

