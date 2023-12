**El Ingenio Bolívar, tras pasar por un proceso de rehabilitación, sirvió como escenario de la historia independentista de Venezuela, actualmente forma parte de la ruta turística, histórica, religiosa y cultural de la región central del país**

Ciudad MCY.- Bajo un ambiente colmado de un espíritu patriota, este domingo en horas de la mañana, se llevó a cabo en el Ingenio Bolívar de San Mateo, el acto con conmemorativo del 193 aniversario del paso a la inmortalidad y partida física del Padre de la Patria Simón Bolívar, con ofrendas ecológicas y un acto solemne cívico-militar, donde hicieron acto de presencia las autoridades que hacen vida en el estado, presidido por la Gobernadora Karina Carpio.

Durante el acto protocolar la máxima autoridad regional estuvo acompañada del G/D Angel Balestrini, Comandante de la ZODI Aragua, el presidente del Cleba, Mayor José Arias, junto a su cuerpo ediclicio, la alcaldesa del municipio Bolívar, Lolimar Montilla, el alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez y todo el tren ejecutivo del Gobierno Regional. El discurso de orden estuvo a cargo del G/B Suarez Celis, director de la escuela de formación de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana.

En su discurso, la máxima autoridad regional destacó la incansable lucha del libertador de naciones, Simón Bolívar, recordó que un día como hoy falleció el Padre de la Patria, por lo que calificó este acto de “gran magnitud y de tanta trascendencia” para los venezolanos, lo que ha representado a través del tiempo su desaparición física.

Al hablar de Bolívar, reflexionó que era un hombre que no lo tenía todo, “pero tenía historia, que tenía moral, que tenía principios y que tenía un remarcaje, una herencia de procesos, su padre era militar y que ahora nos corresponde a nosotros, como venezolanos y como aragüeños estar aquí en este lugar tan insigne y sentir, y sentir dolor, porque era como una historia”.

Por otro lado, la mandataria regional añadió que Bolívar, representa lo más hermoso que ha parido esta tierra, por lo que dedicó un poema en honor a Simón Bolívar, que lleva por nombre “La Tristeza de mi Hijo”, “Anoche soñé con mi hijo, que me estaba escribiendo una carta. Lo vi triste y afligido y le dije, hijo, házme saber qué te pasa. Porque el corazón de una madre no conoce de máscaras. Se me abren las venas, se derrama mi sangre. Mi hijo está triste y no puedo ayudarle. En su carta mi hijo decía, madre, detenme la mano para no castigarles. Silencia mi voz para no juzgarles, porque entre basura y gusanos yo habré de mirarles. Se robaron mi casa, destruyeron mi valle. Y a ti, madre mía, tan siquiera una pequeña flor han querido dejar. Te desgarran la piel, te dejaron descalza. Y tus pechos caídos todavía amamantan. Y aún tienes tiempo para sonreírles. No guardas rencor, no tienes secretos. Te escupen la cara, te flagelan el cuerpo. Sabes algo, madre, yo no te entiendo. Pero tampoco quiero pensar que perdí mi tiempo. Ábrese ataúd, ese ataúd donde me atormento. Ponme mi uniforme, coloca mis soles. Yo soy un guerrero. No en vano me llaman libertador de naciones. Que no piensen, madre, que no crean que estoy muerto. Mi espíritu está volando, desde el cielo te estoy viendo. Y con legiones de ángeles bajaré hasta el mismo infierno para liberarte, madre, del dolor que estás sintiendo. Hazle saber, madre, lo que ahora estás leyendo. Y recuérdales también mi nombre, por si se lo llevó el tiempo. Que me llamo Simón Bolívar y adviérteles que no estoy muerto”, recitó la gobernadora Carpio.

Prosiguió diciendo que por ello les corresponde a todos los presentes enarbolar cada día los principios Bolivarianos, “no tenemos que esperar un 17 de diciembre ni un 24 de julio para que el grito de Bolívar se escuche e irrumpa a los cielos, porque las otras naciones que han visto una Venezuela pequeña, que han descalificado nuestra patria, sepan que esta patria la pisó y la caminó el grande de los grandes, que se llama Simón Bolívar. Que Dios los bendiga».

Finalmente el orador de orden, G/B Suarez Celis, director de la escuela de formación de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana, se mostró honrado por emitir su discurso en este acto, refiriéndose a Bolívar como ejemplo de lucha y la libertad de América Latina; se mostró convencido que la unidad de pensamiento y la acción revolucionaria viene de una visión de futuro basado en las posibilidades de reconstruir como sociedad a partir de un conglomerado heterogéneo, completamente determinado, creativo, libre y capaz de inventar un nuevo mundo que pueda ser ejemplo para la humanidad, este es el modelo de pensamiento de Simón Bolívar.

Reina Betancourt