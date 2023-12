CIUDAD MCY.-Cuadrangulares solitarios de Keyber Rodríguez y José Alberto Martínez en los innings tercero y cuarto, respectivamente, allanaron el camino para la victoria 2-0 de Tigres de Aragua, en el segundo juego de la doble tanda, celebrada este miércoles en el Estadio Alfonso ‘Chico’ Carrasquel de Puerto La Cruz y frente a Caribes de Anzoátegui.

Tigres terminó con marca de 29-26, lo que lleva a terminar quinto en la tabla de clasificación por lo que disputará la Serie del Comodín el viernes en Maracay, contra el ganador del juego extra entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia en Maracaibo, este jueves, que definirá al sexto lugar.

Aragua tenía un juego pendiente para completar su calendario eliminatorio, que estaba pautado para el jueves, en condición de visitante, contra Bravos de Margarita. Pero no se realizará pues ese resultado no alteraría en nada las posiciones, pues en el hipotético escenario de un triunfo de los maracayeros les igualaría con Tiburones de La Guaira en 30-26, en la misma cantidad de desafíos (56). El segundo criterio de desempate es la serie particular entre ambos, que también se niveló en 4-4. Tercer criterio, tiene que ver con el diferencial de carreras que favorece 48-36 a los escualos.

La barrida sirvió para cerrar la actuación de la Tribu en esta temporada 2023-2024, en la que ocupó el último lugar con marca de 21-35, con un total de 14 juegos por debajo de los .500 puntos.

Keyber Rodríguez, en conteo máximo y dos outs en la pizarra, se la desapareció al zurdo Liarvis Breto (1-2), abridor por Anzoátegui y perdedor del cotejo. El estacazo viajó entre los jardines central e izquierdo en el tercer acto.

En el capítulo siguiente, José “Cafecito” Martínez, también en cuenta de 3 y 2, pero como primer bateador del inning, se llevó la barda izquierda ante los envíos de Breto, quien luego daría paso a tres relevistas.

Aragua requirió de los envíos de cinco lanzadores. Bruce Rondón (3-1), el tercero del desfile, se acreditó el triunfo. Jorgan Cavanerio conquistó su quinto salvado, con un séptimo inning trabajado a perfección.

Este desafío, que transcurrió en apenas 2 horas y 4 minutos, contempló pocos imparables en su desarrollo: Tigres soltó cinco y Caribes cuatro. En cuanto a la defensiva, los ganadores incurrieron en el único pecado registrado en el choque.

Información Prensa LVBP