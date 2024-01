***Una de las mejores medidas preventivas para evitar complicaciones es el control estricto del peso, una actividad física adecuada y un buen manejo obstétrico

CIUDAD MCY.- El embarazo puede ser una experiencia emocionante y alegre, pero también puede ser un momento de preocupación y estrés. Las complicaciones durante el embarazo son problemas de salud que pueden afectar a la madre, al bebé o a ambos.

Algunas complicaciones comunes del embarazo incluyen presión arterial alta, diabetes gestacional, infecciones, preeclampsia, trabajo de parto prematuro, depresión y ansiedad, pérdida del embarazo/aborto espontáneo y mortinatalidad.

El ginecobstetra, doctor Carlos Hernández, indicó que «la gran mayoría de los embarazos y de los partos, hablando de medicina privada, son bien controlados, por lo que son pacientes sanas y generalmente no presentan mayores complicaciones».

Embarazos complicados

Sin embargo, en el embarazo en general pacientes que se atienden en institutos públicos presentan una serie de patologías que no se ve en el medio privado, por ejemplo: Están desnutridas o no pudieron hacer un buen control del embarazo.

Algunas de las razones que llevan a un embarazo complicado pueden ser: Que no tomaron sus vitaminas, no hicieron exámenes de laboratorio, no se hicieron despistaje por ultrasonido, malformaciones del feto, entre otros.

El doctor Hernández señaló que «hoy en día es posible predecir la mayoría de las complicaciones, si la paciente se ha controlado de una forma adecuada cada mes», para estar preparado tanto el médico como la gestante a la hora de alguna complicación.

Añadió que «actualmente una paciente que se controle bien, con el avance en la tecnología y de los métodos diagnósticos, realmente se puede advertir cualquier tipo de problema o detectarlo a tiempo».

La recomendación es que, si se está experimentando alguna complicación durante el embarazo, hablar con el médico para recibir el tratamiento adecuado y asegurarse de que tanto la madre como el bebé estén sanos y seguros.

La clínica cuenta con salas de trabajo de parto, quirófanos, amplias salas de recuperación, terapia intensiva, servicios de imagenología y laboratorio, entre otros. Además, antes, durante y después del parto, tanto la madre como el bebé son atendidos permanentemente por un excelente equipo médico y asistencial, profesional, de alta calidad y gran experiencia para atender complicaciones durante el embarazo y al momento del parto.

Problemas a considerar

Entre otras causas que pueden generar un parto complicado se encuentran las siguientes:

*Contracciones débiles.

*Cuello uterino que no se dilata (abre) lo suficiente o tarda demasiado en dilatarse.

*El bebé no está en la posición correcta.

*El bebé es demasiado grande o la pelvis demasiado pequeña, para que el bebé pueda avanzar por el canal de parto.

Parto prematuro

El parto prematuro es uno de los más comunes casos de partos complicados. El especialista indicó que hay pacientes que pueden llegar a su control y al médico hacer la evaluación, se da cuenta que hay un problema. Por ejemplo, una de las mayores incógnitas son las primerizas, poder anticipar si va a tener un parto prematuro o no”.

Explicó que, “las causas del parto prematuro todavía no se conocen en un 100%, pero últimamente hay métodos como hacer la cervicometría, que es medir el cuello del útero y el largo que tiene, para saber si una paciente tiene alto o bajo riesgo de tener un parto prematuro”.

Concluyó afirmando que, “así como el parto prematuro, hay otros tipos de patologías que también se pueden ir manejando y de una manera bien directa, para evitar complicaciones o problemas que lamentar a la hora de un parto”.

AGENCIAS