CIUDAD MCY.- El Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus, componente de vigilancia climática del programa espacial europeo, informó el lunes que el mes de junio de este año ha sido declarado como el decimotercer mes consecutivo más cálido a nivel mundial desde que existen registros.

El informe destaca que el sexto mes de 2024 ha sido el más cálido que cualquier otro junio anterior, con una temperatura media del aire en superficie de 16,66 º C, con 0,67 º C por encima de la media de 1991-2020 para ese período y 0,14 º C por encima del máximo anterior establecido en junio del año anterior.

Carlo Buontempo, director de C3S, declaró que: «Junio marca el decimotercer mes consecutivo de temperaturas globales récord y el duodécimo mes consecutivo que supera los 1,5 grados con respecto a la época preindustrial (…) Esto va más allá de una rareza estadística y pone de relieve un cambio relevante y continuo en nuestro clima», agregó.

Según el boletín mensual de la institución con sede en la ciudad alemana de Bonn, este junio fue 1,5 º C más cálido que la media estimada para el periodo de referencia preindustrial 1850-1900. Con ello, la temperatura media mundial de los últimos 13 meses fue la más elevada desde que hay registros y se situó 0,76 º por encima de la media de 1991-2020.

En Europa, en concreto, este junio fue el segundo más cálido jamás registrado, con 1,57 º C por encima de la media del periodo 1991 – 2020. Las temperaturas que superaron la media en mayor medida se detectaron en el sudeste del continente mientras que en Europa occidental, Islandia y el noroeste de Rusia se quedaron cerca o por debajo de lo habitual.

Con respecto al resto de los continentes, las temperaturas más altas se detectaron en México, Brasil, el oeste de Estados Unidos, el este de Canadá, el norte de Siberia, Oriente Medio, el norte de África y el oeste de la Antártida. Al contrario, en el Pacífico ecuatorial oriental las temperaturas quedaron por debajo de la media, gracias al fenómeno de La Niña.

Para la zona comprendida entre el paralelo 60 sur y el paralelo 60 norte, la temperatura de la superficie del mar se situó en junio en 20,85 º, la más alta nunca registrada para este mes. Asimismo, las temperaturas del aire sobre el océano se mantuvieron en niveles inusualmente altos en muchas regiones.

Aunque inusual, una racha similar de récords mensuales de temperatura global ocurrió previamente en 2015-2016.

FUENTE TELESUR