*** Más de 150 comunicadores se reunieron con el objetivo de reconocer el excelente trabajo y trayectoria de los periodistas aragüeños. **

CIUDAD MCY.- Se realizó la gran gala de la entrega de los premios Regional de Periodismo «Diego Hurtado 2024» y Regional de Comunicación Alternativa y Comunitaria «Hugo Chávez Fría 2024», con el objetivo de reconocer el excelente trabajo y trayectoria de los periodistas aragüeños.

Más de 150 periodistas compartieron y disfrutaron del espectacular evento en el que ellos fueron los protagonistas. El evento fue organizado por la Gobernación del estado Aragua en articulación con la Secretaría para las Comunicaciones, Tecnología y Telecomunicaciones, direccionados por la mandataria Karina Carpio y el secretario Elvis Cedeño.

La Gobernadora expresó, «no tengo palabras para expresar lo feliz que me siento por el excelente trabajo que hacen día a día, por su esfuerzo, dedicación y por no rendirse, gracias a ustedes que me acompañan en cada actividad, por informar a toda Aragua», además afirmó que se siente orgullosa y agradecida por el esfuerzo que realizan los periodistas por desarrollar día a día el trabajo de informar.

Por su parte, el secretario Elvis Cedeño, indicó que «el buen trabajo debe ser reconocido y premiado, la labor del periodista no tiene límites, es por eso que en este día la Gobernadora y el jurado calificador entregarán a los ganadores su respectivo Premio Regional Diego Hurtado 2024 y Hugo Chávez Fría 2024», resaltó que los periodistas aragüeños realizan un excelente trabajo.

El evento contó con la animación y presentación de la licenciada Génesis Rodríguez, quien dedicó unas palabras, recalcando «el periodista aragüeño trabaja de corazón las 24 horas».

Génesis Rodríguez llamó a los ganadores del Diego Hurtado 2024 por categoría, tales como: Principal, Trayectoria, Impreso, Fotografía, Camarógrafo de TV, Corresponsal, Televisión, Radio, Deportes, Institucional, Periodismo Digital, Creador de Contenido e Impulso Regional.

Del mismo modo, Hugo Chávez 2024 contó con las diversas categorías tales como: Principal, Trayectoria, Medio Digital, Comunicador Alternativo Digital, Medio Radial, Comunicador Alternativo Radial, Producción Audio Visual, Guerrillera Comunicacional y Valores Comunitarios.

Los galardonados se sintieron felices por su mención; es por eso que Guillermo Eduardo González, quien fue uno de los ganadores, comentó: «Orgulloso de esta mención, el objetivo es informar a los aragüeños y agradezco a la Gobernadora y al jurado por la oportunidad».

De esta manera, Eduardo González afirmó sentirse satisfecho por el trabajo y por el reconocimiento.

Asimismo, Jesús Cedeño subrayó, «Aragua es un excelente escenario para desarrollar noticias, los periodistas somos una gran familia y estoy sumamente feliz por el reconocimiento».

La gala cerró con broche de oro, en la que los periodistas disfrutaron de premiaciones, buena música, una excelente atención, en la que todos recordaron el valor, importancia e impacto que tienen dentro de la sociedad, enfocados en un solo objetivo que es llevar las noticias hasta los rincones más pequeños de Aragua.

Periodista Irene Rodríguez