Ciudad MCY.- El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joe Biden, anunció que retira su candidatura de las elecciones presidenciales. En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, el actual mandatario enfatizó que en los últimos tres años y medio Norteamérica ha alcanzado grandes progresos como nación, convirtiéndose, a su juicio, en la economía más fuerte del mundo.

Biden también repasó otros logros de su mandato, entre ellos el nombramiento de la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo, así como la aprobación de la legislación climática, “más importante de la historia” y de la primera ley de seguridad de armas en 30 años.

“Juntos hemos superado una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo”, escribió Biden.

El inquilino de la Casa Blanca asegura en su mensaje que ocupar el cargo del presidente estadounidense ha sido “el mayor honor” de su vida. “Y aunque mi intención ha sido presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que salga [de la carrera electoral] y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato”, agregó Biden.

El presidente dijo que más adelante proporcionará más detalles sobre su decisión. Asimismo, expresó su gratitud a las personas que trabajaban con él para optar a la reelección y expresó su agradecimiento a su vicepresidenta Kamala Harris, “por ser una colaboradora extraordinaria”. “Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, subrayó.

Fuente: RT