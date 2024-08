Ciudad Mcy-.El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores, la Gran Marcha Nacional por la Defensa de la Paz, que congregó a miles de patriotas en las calles de Caracas, y reiteró el anhelo del pueblo venezolano por garantizar la paz, el trabajo y la justicia.

Desde el Palacio de Miraflores dio la bienvenida al pueblo y expresó: “Bienaventurados la mayoría de este país, porque ganamos las elecciones gracias a que una mayoría creyó en el camino de la paz, porque nosotros somos la única garantía de la paz”.

Asimismo, condenó la violencia perpetrada por grupos criminales y afirmó que el país se mantendrá firme en la defensa de la Constitución y el derecho de sus ciudadanos. El mandatario nacional denunció que un 80 por ciento de los capturados por actos vandálicos y criminales fueron entrenados en Texas, Perú y Chile. En este sentido, aseveró que “la extrema derecha venezolana apuesta es al odio, la violencia, la venganza y el intervencionismo”.

Por otra parte, se refirió al ataque cibernético al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), impuesto por la derecha fascista. “Atacaron el sistema para generar las condiciones y cantar fraude, pero afortunadamente se logró dar el primer boletín y se tumbó la fase del golpe electoral”.

De este modo, anunció que todos los involucrados de los hechos violentos del 29 de julio denominados “Comanditos” han confesado el modus operandi. “Los apellidos pensaron sostener la violencia en el país, pero en 48 horas gracias a la unión cívico-militar-policial, resolvimos el brote fascista, ya son dos mil presos capturados. Tenemos que hacer justicia, esta vez no va haber perdón se van para Tocorón, fue muy grave lo que le hicieron al pueblo venezolano”.

Por lo tanto, expresó que todos los delincuentes que tumbaron las estatuas del Comandante Chávez, Bolívar y José Gregorio Hernández están identificados y capturados. “Ya están en juicio y todos han confesado cómo les pagaron y por qué hicieron lo que hicieron. Desde Estados Unidos salen diciendo que se respeten los manifestantes pacíficos, que me digan en dónde están, porque los que han sido detenidos están confesando todo”.

El presidente Nicolás Maduro destacó que todos los venezolanos deben respetar las leyes, pero el representante de la ultraderecha como el González Urrutia no acató la ley ni el llamado del Tribunal Supremo de Justicia. “Hay que actuar con la Constitución, fui al TSJ y metí un recurso constitucional ante la máxima instancia electoral del país, para que revise todo, como lo manda las leyes, y la doña fascista Machado le dijo Urrutia que no fuera al Tribunal, son el claro ejemplo de que los títeres no cumple las leyes de Venezuela”.

El jefe de Estado, subrayó que la mayoría del país eligió el camino de la paz en las elecciones. “En esta gran marcha se ve lo que quiere el pueblo venezolano, es paz, amor y trabajo, que sigamos con una Venezuela próspera”.

Fuente VTV