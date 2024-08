***El Senado argentino acogió una sesión especial para revertir un aumento de las dietas de los legisladores que generó fuertes críticas y divergencias dentro del Gobierno.***

CIUDAD MCY.- Esta semana, se conoció que los ingresos mensuales de los miembros de la Cámara alta del Congreso superarían los ocho millones de pesos (más de ocho mil dólares), pese al fuerte ajuste implementado por el Ejecutivo de Javier Milei, la grave crisis socioeconómica y el incremento de la pobreza y la indigencia.

Lo anterior fue fuertemente cuestionado por diversas organizaciones políticas y sociales y el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, lo consideró un robo.

Si no da vergüenza cobrar esa cantidad en nombre de «la libertad» o de la justicia social mientras un 1,5 millón de chicos se van a dormir sin comer, estamos locos. Ni en Europa pasa eso y no tienen un 55 por ciento de pobres. Es indigno, señaló.

Entre la libertad de morirte de hambre del Gobierno empobrecedor y la disociación con la realidad de la casta nunca ajustada, vamos derechito a la disolución nacional. Milei no te hagas el gil porque tu partido preside ambas Cámaras del Congreso, añadió.

Tras el escándalo, la vicepresidenta argentina y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión para las 10:00, hora local, de hoy e informó que será un debate de frente y público.

El anuncio fue realizado después de que los jefes de los bloques del Senado notificaran su decisión de votar para dar marcha atrás al aumento.

Según el diario Página 12, el hecho agudizó las contradicciones entre Villarruel y Milei, quien calificó de traición el incremento de los pagos a los legisladores.

En el marco de los debates previstos para esta jornada, será analizado un proyecto de ley presentado por Unión por la Patria (UP) para poner un tope a los haberes de las autoridades superiores del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados de la administración pública y empresas y sociedades estatales.

El senador de UP Eduardo de Pedro explicó que dicha propuesta fue planteada desde marzo y aseguró que “es urgente y necesario reparar el desequilibrio existente en la sociedad”.

Tenemos la oportunidad de dar un primer paso. Y que no nos engañen. Milei y Villarruel se pueden pelear por los sueldos de los senadores, pero no tienen diferencias al momento de no aumentarle a los jubilados, implementar el tarifazo o desproteger a los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas y nuestros recursos naturales, afirmó.

FUENTE PRENSA LATINA