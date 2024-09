CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se pronunció a la nueva mentira de Edmundo González Urrutia, y dijo sentir pena ajena por “la cobardía y la traición hacia sus propios seguidores”, después que entregó una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ahora niega haberlo hecho y que fue coaccionado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En este sentido, el jefe de Estado manifestó que nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia. “Usted fue quien me pidió clemencia, ahora que no tenga palabra para tratar de salvar su torpeza es otra cosa y no sé qué hará, pero su moral la perdió para siempre”.

Consideró a Edmundo González como la segunda parte de Juan Guaidó, “si Guaidó fue una tragedia, ahora la historia se repite como comedia, se repite como tragicomedia, es la misma historia devaluada de Guaidó parte uno”, expresó el mandatario nacional.

Refirió, además, que, quien debe sentirse coaccionado es él, con tantos intentos de magnicidio, tantas sanciones, con explosiones de drones y “nunca me han visto justificándome. Lo único que le digo al pueblo es máxima unión, máxima valentía porque de estas siempre salimos” destacó el presidente Nicolás Maduro.

¿Ustedes me han visto a mí a lo largo de décadas titubear, temblar, acobardarme, justificarme?, se preguntó el jefe de Estado, “nosotros vamos a pa’lante y nosotros vamos a salir siempre adelante cuando hemos estado en situaciones difíciles, es una cuestión de principios y valores”, aseveró.

VTV