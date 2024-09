*** Un espacio para reflexionar y encender la llama de los corazones se abrirá para todos en esta navidad, ya los hombres y mujeres aragüeños están trabajando para colocarlo bien bonito.***

CIUDAD MCY.- A través de un video difundido en las redes sociales, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, compartió un momento reflexivo con todos sus seguidores y anunció lo emocionada que se encuentra de encender una vez más las luces de la navidad desde la plaza Bolívar de Maracay.

“Aragua, mi Aragua querida. Ya nos vinimos a la plaza… Aragua, estar aquí es un evento y observar mientras los muchachos están trabajando colocando las luces para que nosotros el primero de octubre podamos tener el encendido de nuestras luces, orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, comienza la Navidad”. Expresó Carpio.

La máxima autoridad regional, señaló que octubre es un mes de reflexión y de convocatoria para todos los aragüeños para que asistan a las distintas actividades que se brindarán durante la temporada decembrina y las familias puedan compartir en espacios seguros y de recreación.

Aragua cuenta con una belleza única y espacios totalmente acondicionados para que propios y visitantes puedan disfrutar de un ambiente navideño, con actividades recreativas, seguridad garantizada, bazares navideños y múltiples eventos que harán de Aragua el mejor destino en la temporada decembrina.

Carpio resaltó el valor de la reflexión y el perdón que debe prevalecer en cada uno de los venezolanos en especial de los aragüeños para estas fechas en las que se exalta la natividad.

“Un mes de reflexión, un mes de convocatoria interna, donde nosotros debemos de analizarnos ¿Qué hicimos en el año?, Ahorita estamos hablando, porque viene un primero de octubre y es el encendido de las luces de navidad, y ¿a la vuelta que tenemos? nada, ya terminó el 2024 y estamos arrancando el 2025. Entonces vienen los análisis. ¿Qué hicimos en el 2024? Tienes oportunidad, Aragua. Todos los días Dios nos da oportunidad de reflexionar, oportunidad de reencontrarnos”, Reflexionó Carpio.

Asimismo, envió un mensaje de paz y amor para todos lo aragüeños.

“Tenemos un Dios, el Dios de los cielos nos cuida, vigila nuestros sueños y el Dios que nos cuida no parpadea y el Dios que me cuida no duerme.

Ese Dios está atento a cada uno de nosotros y a Dios nada se le escapa. Así que esperemos con paciencia, así como estamos aquí en la plaza, con los bracitos cruzados, las piernas cruzadas, de ese Dios del cual yo les estoy hablando, es el Dios que fortalece, es el Dios que levanta, y es el Dios que nos cuida, pero también es el Dios que enamora.

ANAÍS RONDÓN