**Además, Sunacrip informó a usuarios del sistema Patria que podrán consultar el saldo de los monederos en bolívares y petros a través de mensajería de texto.

CIUDAD MCY.- La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) informó a la colectividad que los dispositivos Biopago del Banco de Venezuela (BDV) no generan comisión al recibir pagos por consumos en petros.

Son muchas las denuncias realizadas por los usuarios, ante las prácticas ilícitas por parte de comerciantes que imponen condiciones a los consumidores para recibir pagos en petros. Por ello se exhortó a la población a denunciar los comercios que realizan esta práctica a través del número 0800-78622747.

El Petro Aguinaldo asignado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no vence. Puede ahorrar o realizar sus consumos cuando quiera a través de Biopago BDV o Petro App.

Se puede hacer uso del Petro Aguinaldo de manera fraccionada. Ningún comerciante puede obligar a consumir su totalidad.

Hacer el pago con petros no incrementa el valor de los productos a adquirir, por lo cual la colectividad no deberá permitir la usura. Así, los comerciantes que tienen dispositivos Biopago BDV no deberán realizar operaciones que no hayan sido autorizadas por el BDV.

SALDO DE PETROS POR MENSAJES DE TEXTO

Los usuarios del sistema Patria podrán consultar el saldo de los monederos en bolívares y petros a través de mensajería de texto.

Al enviar un SMS con la palabra “saldo” al número 67373, recibirán como respuesta sus recursos disponibles en el Monedero Patria. Si el teléfono celular está afiliado a más de un usuario de la Plataforma Patria, debe enviar la palabra “saldo” y a continuación su número de cédula.

Este servicio fue desarrollado para acompañar el crecimiento que tienen los pagos que se realizan a través del sistema Biopago del Banco de Venezuela con la plataforma Patria y para que los usuarios y usuarias puedan confirmar los recursos disponibles en todo momento, reseñó una nota de prensa del Blog Patria.

Asimismo, recomienda descargar la aplicación Ve Monedero que permite conectar con el Monedero Patria y consultar su saldo, así como verificar las operaciones realizadas.

Información AVN