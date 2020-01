Ciudad MCY.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes contra las pretensiones del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, de cercenar la emisión de la cadena multiestatal Telesur, al tiempo que expresó solidaridad con sus trabajadores.

“Está siendo atacado por quienes quieren hacer votos por merecer mejores regalos del imperialismo; es el canal que ha hecho el equilibrio en el mundo, creación de un genio, Hugo Chávez, les duele Chávez”, señaló Cabello.

El dirigente nacional del PSUV indicó que Telesur seguirá existiendo como un patrimonio de los pueblos. “No van a poder”, dijo durante una rueda de prensa en el Poliedro de Caracas.

Acotó también que las manifestaciones contra el neoliberalismo en Chile, el asesinato sistemático a líderes sociales en Colombia, así como la situación en Ecuador y el golpe de Estado en Bolivia, se dieron a conocer por medio del referido canal fundado en 2005 y que tiene corresponsales en más de 40 países.

De igual forma, subrayó que la elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) en desacato y “que el señor Guaidó no fue porque no tenía los votos” también se dio a conocer al mundo por la labor informativa de Telesur.

“Eso es lo que les duele, porque Telesur dice la verdad”, apuntó.

MARCHA POR LA PAZ DE VENEZUELA

El PSUV a través de la vicepresidencia de Movilización y Eventos convoca al pueblo venezolano a marchar este martes por la paz de Venezuela.

Esta convocatoria, que tendrá como punto de partida la plaza Morelos y culminará en el Palacio Federal Legislativo, tiene como objetivo afianzar la paz del pueblo venezolano y rechazar las acciones intervencionistas promovidas por Estados Unidos a través de la derecha nacional.

Otros de los puntos de concentración de la marcha por la Paz de Venezuela serán Parque Carabobo; esquina El Chorro; plaza Diego Ibarra; esquina Sociedad y la esquina La Bolsa, donde cerrará la actividad y el pueblo manifestará su firme decisión de autonomía y autodeterminación de los pueblo así como el desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos que han sido víctimas de las arremetidas imperiales.

Información AVN