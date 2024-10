El Sistema lleva su obra “Credo” a los Latin Grammys

***La obra venezolana compuesta por Fernando Escalona será presentada el 14 de noviembre***

Ciudad MCY.- El Sistema llevará su obra Credo, compuesta por el venezolano Fernando Escalona e interpretada por la orquesta y coros de El Sistema, a los Latin Grammys 2024, a celebrarse el próximo 14 de noviembre en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El director Christian Vásquez dijo que la obra debería ser tocada en todas las orquestas del mundo.

La obra surgió durante un viaje en tren del contratenor Fernando Escalona como un canto gregoriano, tras enterarse de la muerte del maestro José Antonio Abreu.

“Muchos me dijeron que debía haber un réquiem. Me preguntaron por qué un credo. Les respondí que para mí el maestro no estaba muerto. El maestro para mí es luz y creencia”, detalló Escalona.

Credo es una composición de Escalona, interpretada por orquesta y coros de El Sistema, dirigida por Christian Vásquez y está postulada en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica.

Talentosos productores, ingenieros y músicos se reunieron se reunieron en el Centro Nacional de Acción Social por la Música para la grabación de un álbum cargado de retos sonoros.

Por su parte, el director Christian Vásquez, maestro y director asociado de El Sistema, dijo que la obra debe comenzar a tocarse en todo el mundo.

“Para mí es una obra maestra que debe empezar a tocarse en todas las orquestas del mundo. Es una obra que comienza a capela con el coro entonando la palabra credo. Cuando escuchas eso quedas impresionado desde un primer momento”, comentó Vásquez.

