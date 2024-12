‎***Gracias a recursos aprobados por el Gobierno Bolivariano han sido muchos los casos que han atendido desde el Instituto de Senología de Aragua, espacio que se ha convertido en un hogar lleno de esperanza para las mujeres con cáncer de mama

‎

‎CIUDAD MCY.-El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial, y Venezuela no escapa a esa realidad, es por ello que en el estado Aragua fue creado el Instituto de Senología del estado Aragua (Isena), una institución que atiende de forma gratuita a mujeres que sufren de esta penosa enfermedad y que ven en este centro un lugar donde renace la esperanza.

‎

‎Y por la gran importancia que tiene este centro asistencial en la vida de muchas mujeres, la segunda temporada del programa Yo Soy Aragua, conducido por la Gobernadora Karna Carpio fue en este espacio.



‎

‎Durante el programa la mandataria regional junto a la autoridad única de Salud, Shirley Hernández y la presidenta del Isena, Karellys Lugo, inauguró un Laboratorio Clínico y una Unidad de Densitometría Ósea.

‎

‎La Gobernadora aseguró sentirse complacida por brindar un espacio con equipos de alta tecnología y con gran capacidad de respuesta, para todas esas mujeres que están pasando por momentos muy difíciles pero que lo enfrentan con mucha valentía.



‎

‎“Esta patología no tiene edad y no tiene sexo y estas puertas siempre van a estar abiertas para quien necesite de sus servicios y ahora con estos dos nuevos espacios que fortalecen el seguimiento, la parte preventiva y diagnóstica de la mujer”, dijo Carpio.

‎

‎La presidenta del Isena, Karellys Lugo, aseveró que contar con una Unidad de Densitometría Ósea los llena de alegría por la ampliación de los servicios a los y las pacientes, “muchas gracias al presidente Nicolás Maduro y a nuestra Gobernadora Karina Carpio por ayudarnos a ampliar nuestra capacidad de servicio”.

‎

‎La Dra. Shirley Hernández también señaló que en el Isena no solo se trata de los servicios que se ofrecen, sino de la solidaridad entre las mujeres que acuden a diario a este centro, tiene un valor incalculable. Las palabras de aliento, el “vamos que tú puedes” o “esto lo superaremos juntas”, son frases que se escuchan a diario en este centro asistencial en el que se conjugan el amor y la fraternidad.

‎

‎El Laboratorio Clínico beneficiará a más de 2 mil mujeres al mes lo que se traduce a 24 mil mujeres al año. Mientras que la Unidad de Densitometría Ósea espera atender a mil mujeres mensuales lo que se refleja en 12 mil al año.

‎JENNILET DÍAZ