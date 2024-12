Ciudad MCY.- Durante la Gran Marcha y Caravana en Defensa de la Paz y la Navidad, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló que “el capitalismo no es alternativa para nuestro pueblo, ser colonia jamás será alternativa, ser esclavos jamás será alternativa, ser gobernados por los apellidos racistas-fascistas, jamás será alternativa para el pueblo”. Asimismo, dijo que la razón más poderosa para seguir con el trabajo por el desarrollo del país es el derecho al futuro de las nuevas generaciones a tener Patria, identidad y futuro.

“Nosotros estamos construyendo las bases de una sociedad y civilización más humana. El capitalismo no es una alternativa para nuestro pueblo. El ser esclavo no es una alternativa. Creo de verdad que una de las razones más poderosas, y que me da la energía vital, es el derecho de nuestros niños y niñas a tener identidad, Patria y un futuro; le digo a la gente que es tóxica (…) lo único que tenemos nosotros bien pintadito de rojo es el corazón Bolivariano y chavista. Corazón rojo rojito de amor por Venezuela”, enfatizó el presidente Maduro.

De igual manera, recalcó que “si tú no puedes ayudar a Venezuela, por lo menos no hagas daño, no te sumes a las campañas de desacreditación y agresión contra nuestro país, porque nuestro pueblo es noble y lo mueven grandes valores democráticos». Además, resaltó que “frente al Comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, juré lealtad absoluta, así ha sido, por el bien de la historia de nuestra Patria”.

En ese orden de ideas, el jefe de Estado ratificó su compromiso con la construcción de una nueva sociedad. “Yo soy un instrumento del pueblo para perseverar en el camino de la construcción de una nueva sociedad», sostuvo. Finalmente, llamó a unir esfuerzos en defensa de la paz y la democracia. «Unamos a todos los que puedan ser unidos, en el trabajo, en la buena voluntad, en defensa de la paz y democracia. Para Venezuela vienen bendiciones, paz, alegría y prosperidad”.

VTV