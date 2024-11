CIUDAD MCY.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, destacó este lunes durante la acostumbrada rueda prensa semanal de la tolda roja, que la Asamblea Nacional (AN) sancionará la reforma de las leyes electorales del país previo a las elecciones regionales y parlamentarias de 2025.

En este sentido, aseguró que esas leyes van a ser aprobadas y que Venezuela va a tener elecciones el próximo año, “que se abra el debate, ese es el mejor debate para este país, la participación del pueblo».

«La Asamblea Nacional prontito va a sancionar esas reformas de las leyes, urgentemente pues, para que estén listas para las elecciones, y nosotros lo hemos venido anunciando: el PSUV y el Gran Polo Patriótico que ya estamos listos. Que se pongan de acuerdo ellos (la oposición extremista)», manifestó.

Cabello destacó que tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio «todavía hay sectores que no reconocen la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE)». Asimismo, fustigó: «Cómo es que van a inscribir candidatos ahora, yo no sé cómo se va a hacer eso, no puedes estar participando en una elección y después que pierden, entonces vas a la calle a la violencia y después quieres volver a participar otra vez».

De igual forma, comentó que los violentos que nunca han creído en la vía electoral y piensan en “tomar atajos” para tratar de hacerse del poder, son quienes se han negado en participar en las discusiones para reformar a las leyes electorales del país.

