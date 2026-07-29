MBI realizó conversatorio a 72 años del natalicio del comandante Chávez

CIUDAD MCY .- En el marco de la conmemoración de los 72 aniversario del nacimiento del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, se llevó a cabo un emotivo y reflexivo conversatorio a cielo abierto desde la Comuna Carlos Escarrá, ubicada en la parroquia El Limón del municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua.

La actividad se desarrolló en horas de la tarde-noche del pasado 28 de julio, liderada por el jefe político municipal, Brullerby Suárez. El evento contó con la participación de las fuerzas vivas de la revolución, integradas por las estructuras del PSUV, partidos aliados, voceros del Poder Popular y movimientos sociales, concejales, trabajadores y el pueblo chavista en general.

Durante el encuentro, caracterizado por el debate profundo y la autocrítica revolucionaria, se destacó el legado histórico del Comandante Chávez, quien rescató el ideario bolivariano y despertó la conciencia de un pueblo organizado para resistir y avanzar frente a los ataques imperiales.

VOCES DEL PODER POPULAR

El evento cobró especial fuerza con las intervenciones de las bases y los líderes comunitarios:

Betsy Camacho, vocera comunal de El Limón, expresó su sentir destacando el compromiso inquebrantable de las comunas en la defensa del legado revolucionario y el protagonismo del pueblo organizado.

José Gregorio Hernández, miembro de la estructura municipal del PSUV, enfatizó la importancia de mantener la unidad y la formación política permanente en cada rincón del territorio como bastión de defensa de la patria.

Sandra Fernández, militante revolucionaria de la parroquia Caña de Azúcar, ratificó el fervor combativo del pueblo frente a los retos actuales y la convicción de seguir consolidando el socialismo bolivariano que tiene sus cimientos en el humanismo.

Por su parte, el alcalde Brullerby Suárez hizo un llamado firme a la unidad absoluta de las bases, exhortando a mantener la calma, la cordura y la disciplina revolucionaria. Asimismo, ratificó el respaldo absoluto al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y al presidente constitucional Nicolás Maduro (secuestrado por el Gobierno de los EEUU), recordando que el Gobierno Bolivariano se mantiene firme, organizado y trabajando junto al pueblo para superar cualquier adversidad.

El evento concluyó con una profunda reflexión sobre la vigencia del pensamiento de Chávez, recordando la máxima de que «resistir es existir» para garantizar la continuidad de la revolución en el municipio y en todo el país.

PRENSA PSUV MBI

FOTOS | PRENSA PSUV MBI