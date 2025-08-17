Aragüeños se sumaron al reto deportivo del Maracay Run

****En este reto, se despertó el espíritu de sana competencia, fomentando el ejercicio físico y el impulso de espacios abiertos para la recreación***

Ciudad MCY.- En una jornada que celebró el deporte, la salud y el espíritu comunitario, cientos de aragüeños se dieron cita desde tempranas horas en las calles de la Ciudad Jardín para participar en la esperada caminata «Maracay Run».

Esta carrera, que se consolidó como uno de los más importantes y esperados del estado Aragua, atrajo a corredores de diversas regiones del país, quienes se unieron a los atletas locales para compartir una experiencia llena de energía y entusiasmo.

La vocera del Poder Popular y gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, acompañó a los participantes con gran optimismo, reafirmando su compromiso con el impulso de actividades deportivas y recreativas en la entidad.

Recorridos para todos los niveles

El evento que arrancó en la Concha Acústica de Las Delicias, ofreció dos modalidades de recorrido para adaptarse a los diferentes niveles de los competidores.

La ruta de 5 kilómetros tomó la avenida Casanova Godoy, con punto de retorno en la calle 3 Mosqueteros.

Mientras que los otros participantes se desafiaron a continuar por la ruta de 10 kilómetros que llegó al distribuidor de Montaña Fresca para retomar su regreso. La jornada al aire libre no solo brindó un ambiente agradable ,sino también despertó el interés de los aragüeños a querer participar en próximos eventos deportivos.

La jornada no solo ofreció un ambiente agradable y seguro, sino que también despertó el interés de los ciudadanos por participar en futuros eventos deportivos, promoviendo estilos de vida activos y saludables.

Irene Rodríguez | Fotos Cortesía