Así funcionarán los terminales temporales del aeropuerto Simón Bolívar

CIUDAD MCY.- El próximo 1 de septiembre Venezuela activa nuevamente las operaciones del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, con una nueva terminal transitoria que está ubicada en el área del estacionamiento.

Así lo destacó el ministerio del Poder Popular para el Transporte en su cuenta de Instagram donde resaltan que en esta fase inicial «se atenderá entre un 25% y un 33% de los vuelos habituales en pistas certificadas internacionalmente, mientras que la oferta restante continuará en Valencia, Barcelona y Maracay, por lo que se invita a los pasajeros a confirmar su terminal de salida con su aerolínea antes de viajar».

A CONTINUACIÓN LOS DATOS CLAVES DE ESTAS TERMINALES TEMPORALES DEL AEROPUERTO:

La pista 10 derecha fue intervenida, reacondicionada y se encuentra en los más altos estándares de operatividad.

Estarán disponibles dos terminales de salidas y dos de llegadas, con espacios delimitados para vuelos nacionales e internacionales.

Los terminales son estructuras modulares metálicas, reforzadas, con cerramientos internos en drywall y cubiertas exteriores de policarbonato.

Los techos están compuestos de aluminio con lona de características resistentes.

El terminal nacional de salida contará con un área de más de 3.300 m², tres puertas de embarque y podrá albergar hasta 480 pasajeros simultáneamente.

El internacional de salida tendrá 4.300 m², cuatro puertas y una capacidad de 780 personas en sus salas de espera.

Para las llegadas se dispondrá un terminal de 2.550 m², conformado por una sola nave subdividida para vuelos nacionales e internacionales.

Además se ofrecerá otra estructura adyacente de 1.000 m² para la espera de los pasajeros.

Ambos terminales contarán con todos los módulos de controles aeroportuarios, salas de espera, aire acondicionado, baños, servicio médico, Wifi gratis e ilimitado, estaciones de carga, máquinas expendedoras de alimentos, bebidas y snacks

Las personas con movilidad reducida podrán viajar con asistencia y contarán con rampas durante todo el recorrido.

Las mascotas también serán permitidas respetando la normativa vigente.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) enfatizó: «Abrimos las puertas de nuestro país al mundo con soluciones innovadoras, ágiles y adaptadas a los estándares internacionales».

FUENTE : INAC

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