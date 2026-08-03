Autoridades de Aragua conmemoraron día de la Bandera Nacional y 89 aniversario de la GNB

Los actos protocolares se llevaron a cabo desde los espacios de la emblemática Plaza Bolívar de Maracay con un acto de Ofrenda Ecológica al Padre de la Patria, Simón Bolívar

CIUDAD MCY.- La emblemática Plaza Bolívar de Maracay, fue sede de un acto solemne en Conmemoración al día de la Bandera Nacional y el inicio de los Actos con motivo al Aniversario 89 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Este relevante evento contó con la presencia de la presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua (Cleba), Katiana Hernández, el secretario de Seguridad Ciudadana, G/D Jesús Fernández Alayón, autoridades judiciales, militares y civiles de la entidad.

Los actos protocolares iniciaron con izamiento de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional y regional, seguidamente el Poder Legislativo, Judicial, Ciudadano y las fuerzas militares entregaron ofrendas ecológicas para rendir honores a la historia patria, reafirmando el compromiso con la defensa de la soberanía y la preservación del patrimonio nacional.

La actividad culmino reafirmando la perfecta unión cívico-militar en favor de la paz y el desarrollo de la región, así como también comprometiéndose con la conservación de los símbolos patrios que definen la idiosincrasia de los venezolanos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA