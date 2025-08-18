Avanza rehabilitación del Teatro Ateneo de Maracay

‎‎‎

‎*** Los trabajos de recuperación brindarán una vista moderna y confortable del sitio, manteniendo las estructuras y reliquias clásicas ***

‎Ciudad MCY.- La preservación de la identidad regional es una de las principales estrategias del Plan de la Aragüeñidad, y con motivo de ofrecer respuesta a ese planteamiento, continúan los trabajos de recuperación en el Teatro Ateneo de Maracay.

‎Bajo la guia del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, las cuadrillas de labores ya se encuentran en la tercera fase de actividades. Esta comprende el saneo de paredes, impermeabilización, embellecimiento con pintura, limpieza de los canales de agua pluvial, restauración de puertas y enrejado.

‎Para constatar el importante avance, el secretario de Cultura, Nicolás González; secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Orlando Molina; y una representación de los cultores aragüeños, efectuaron un recorrido de supervisión al edificio.

‎Allí destacaron como la reapertura, después de 12 años de espera, consolidará y proyectará la movida artística dentro del territorio aragüeño, dejando como legado un sitio lleno de historias a la nueva generación.

‎En este sentido, el secretario González, mencionó: «este espacio no solamente va a mostrar lo que se hace en el área metropolitana de Maracay, pues estará abierto a todo el estado, y permitirá brindar espectaculos de todos los municipios, y daremos a conocer la idiosincrasia de cada territorio».

‎Es valioso mencionar que, la adecuación infraestructural conservará las reliquias y elementos clásicos del Ateneo, aquellas obras, pinturas y esculturas consideradas patrimonio, al tiempo que, ofrecerá amplias comodidades al público y tecnología de última generación.

‎

TRABAJOS PREVIOS

‎Antes de llegar a este momento, se llevaron a cabo otros trabajos, como la limpieza integral del sitio, implicando la recolección de desechos y fumigación contra distintos agentes, así lo dió a conocer el secretario Orlando Molina.

‎»Vamos trabajando paso a paso, y lograremos restaurar por completo esta obra de gran envergadura para todos nuestros cultores del estado», aseveró.

‎

‎*CULTORES A LA EXPECTATIVA*

‎Daniel Peña «El Hippie», cultor aragüeño: «Tenemos 12 años en la puerta del Ateneo, y hoy damos las gracias, que alguien al fin nos escuchó para abrir el Ateneo, la casa de muchos cultores».

‎Jhon Escalona, director de la fundación Danza Nacionalista Arnaldo Rengifo: «estamos contentos por esta nueva gestión que se desarrolla en el lugar, donde podremos seguir incursionando en el arte, estamos seguro que es la primera entrega de muchas para el sector».

‎Thaimara Ortiz | ‎Fotos Juan Zapata

‎