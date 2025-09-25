Avanzan trabajos de mejoras en vialidad en Urdaneta

**En el marco de la Agenda Concreta de Acción se realizan trabajos de preparación de la superficie y asfaltado de la carretera Local 8***

CIUDAD MCY.-Siguiendo los lineamientos del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, los trabajos de preparación de la superficie y asfaltado de la carretera Local 8 en el municipio Urdaneta continúan avanzando bajo la coordinación del ministerio de Transporte, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, la empresa Vías de Aragua y la Alcaldía de la entidad.

El desarrollo de estas labores se encuentra enmarcado en la Agenda Concreta de Acción (ACA) con el fin de responder las necesidades de las comunidades y ofrecer mejoras en la accesibilidad a las vías del municipio.

Asimismo, son posibles gracias a las políticas impartidas del Presidente, Nicolás Maduro Moros, el apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde, Julio Melo.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CORTESÍA