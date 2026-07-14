Cabildo de MBI inició discusión del marco legal de Protección Civil

En estas sesiones se discutirá sobre la reforma parcial de la Ley de Protección Civil, así como la creación de un instrumento legal, que honre a los hombres y mujeres de naranja participantes en las labores de rescate, posterior al doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio

CIUDAD MCY.- El Consejo Municipal de Mario Briceño Iragorry realizó una sesión ordinaria con el firme propósito de llevar a cabo de primera discusión de la reforma parcial de la Ley de Protección Civil (PC) y Administración de Desastres y del proyecto de Ley de Condecoración “Héroes y Heroínas de Aragua”.

La jornada sirvió como espacio para discutir sobre los artículos del reglamento para aplicar la referida ley, además de crear una nueva que busca honrar a todos los hombres y mujeres de naranja, cuerpos de seguridad y de prevención, que brindaron su apoyo posterior al doblete sísmico ocurrido pasado el 24 de junio.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del cabildo, Eric Amaro y el director municipal de Protección Civil, Efraín Ochoa, junto a los trabajadores de la institución.

Durante la jornada los rescatistas pertenecientes a PC participaron en mesas de trabajo, donde platearon propuestas correspondientes que esperan ser añadidas en la nueva ley.

En ese sentido, la presidenta del Ayuntamiento enfatizó que, en el encuentro de trabajo, se debatieron varios artículos.

“El día de hoy estamos trabajando en conjunto con Protección Civil y demás organismos del Estado en función de hacer unas mesas de trabajo para, de alguna u otra forma, discernir sobre los 118 artículos que tenemos, que estamos trabajando para la Ley Parcial de Protección Civil a nivel del Estado’’ señaló Amaro.

La edil también subrayó que esto permite la unificación de los esfuerzos de los organismos.

“Esta ley unifica algunos esfuerzos nacionales en función de lo que está ocurriendo actualmente en el ámbito de desastres naturales y que, a su vez, también nos permite, a través de un proyecto de ley, darle esa apertura en función a esos héroes y heroínas que actuaron durante estos desastres y que, de alguna u otra forma, vamos a reconocer su esfuerzo todo este tiempo”, puntualizo la presidenta del Consejo municipal MBI.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Por su parte el director de PC de MBI, Efraín Ochoa, comentó que esta reforma a la legislación, además de brindar un merecido reconocimiento, fomentará la participación de los voluntarios.

“Esta ley va a ser algo muy importante, va a ser algo histórico porque van a ser tomados en cuenta y vamos a ir fortaleciendo, creciendo. De igual manera invitamos a los jóvenes, personas adultas, adultos mayores que estamos a la orden en el área de capacitación y así dar ese privilegio, a cada uno de ustedes, aprender de este color naranja”, destacó Ochoa.

El Jefe de efectivos de PC también mencionó que estos reglamentos honrarán a los funcionarios de la jurisdicción que participaron en las labores heroicas en el estado La Guaira.

“Se desplegaron aproximadamente 12 funcionarios a la zona en La Guaira y actuaron por un lapso de 8 días en trabajo conjunto con los demás organismos que aún están desplegados en la zona. Dos funcionarios desde este municipio, hicieron el rescate de un niño de 18 meses, conjuntamente con su madre, para darle esa calidad de vida. En ese momento tan importante los muchachos hicieron el rescate para que la comunidad se sienta a gusto. Nuestro lema será solo salvar vidas y para eso estamos”, concluyó Ochoa.

YORBER ALVARADO

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