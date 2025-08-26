Cantante venezolano Omar Acedo fusiona su música con Buena Fe

CIUDAD MCY.- La figura del género tropical urbano en Venezuela, Omar Acedo, se unió al dueto cubano Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez, para el lanzamiento de un nuevo tema que abre otro importante capítulo en su carrera y viene a fortalecer su posición en la escena musical.

En una apuesta audaz e innovadora, el cantante reconocido como la máxima figura del género tropical urbano en Venezuela, presenta una propuesta musical que combina el talento y la maestría del músico cubano Israel Rojas, integrante del grupo Buena Fe.

Se trata del tema, titulado «Psiquiatra», realizado bajo la producción conjunta de Omar Acedo e Israel Rojas, enmarcado en el género de fusión Reparto, el cual abre un nuevo capítulo en la carrera del reconocido cantante venezolano y fortalece su posición en la escena musical. La unión de ambos artistas en este nuevo proyecto tiene una importancia bastante significativa, pues representa la fusión de una propuesta moderna y urbana que, sin duda alguna, viene a revolucionar el competitivo mercado local.

En los últimos años, el artista venezolano ha demostrado su gran capacidad de innovación, logrando que sus temas no solo sean éxitos en las radios, sino también fenómenos en las plataformas digitales, superando en YouTube los 70 mil suscriptores y más de 50 millones de reproducciones, siendo “Solo contigo” uno de sus más grandes éxitos con 30 millones de visualizaciones, lo cual lo ha llevado a ocupar un espacio importante en la plataforma 2.0.

Por su parte, Israel Rojas, líder del emblemático grupo cubano Buena FE, junto a su colega Yoel Martínez, y cuya trayectoria abarca ya más de los 32 años, trae a «Psiquiatra» su distintivo estilo de fusión entre la trova, el pop, el rock y ritmos tradicionales cubanos. Rojas es reconocido por su lírica aguda, melodías contagiosas y letras que abordan temas profundos y universales. También ha llevado su música por toda Venezuela en numerosas presentaciones.

