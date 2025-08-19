Casa “Pedro Rafael Buznego” busca fortalecer identidad artística en Aragua

CIUDAD MCY.- La casa de la cultura «Pedro Rafael Buznego» de El Consejo, ubicada en el municipio José Rafael Revenga, estado Aragua, será el epicentro de una nueva propuesta cultural que busca fortalecer la identidad artística con los Jueves Culturales para brindar a sus habitantes espacios para las diferentes manifestaciones del arte.

Esta iniciativa, impulsada por la municipalidad en articulación con el Gobierno nacional, tiene como objetivo promover en las comunidades espacios para el disfrute del arte, la música y las expresiones creativas locales.

La vecina del municipio, Paula Méndez, agradeció esta oportunidad sobre esta actividad que se efectuará todos los jueves. “Soy fan de la música venezolana y me encanta que se promueva nuestra cultura”.

“Me parece excelente que se esté rescatando la cultura en Revenga. Esta actividad es muy positiva para todos”, expresó la señora Carmen Natera, también residente de la jurisdicción. Con los Jueves Culturales, se reafirma el compromiso con el desarrollo artístico y cultural del municipio Revenga, de esta forma se apuesta a las dinámicas sostenibles que fortalezcan las habilidades y destrezas de sus ciudadanos.

