Cierra con éxito masterclass «El arte del aroma del café en el turismo» en Maracay

CIUDAD MCY.- En el mes del Turismo se celebró con éxito una masterclass «El arte del aroma del café en el turismo» en la ciudad de Maracay, estado Aragua, para dar a conocer más sobre este tema en el sector.

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) en el estado Aragua, contó con una notable asistencia y la participación de la directora del referido despacho en la región, Maritza Mendoza, y el reconocido barista Fidel Barrios como facilitador, quien compartió su vasto conocimiento y experiencia a los asistentes.

La masterclass estuvo dirigida a entusiastas del café, profesionales del sector y público en general, quienes pudieron profundizar en la importancia del aroma de este rubro, conocer diversas técnicas de preparación y comprender la relevancia de este producto como un elemento diferenciador en la oferta turística.

Con este evento, Mintur Aragua reafirma su compromiso de fortalecer la cultura cafetera en la región, al lograr un espacio de aprendizaje que promovió la integración entre caficultores, el turismo y la transformación sostenible, el cual se refiere a un modelo de viaje que equilibra las necesidades de los turistas, las comunidades y el medio ambiente. La excelente acogida por parte del público maracayero demuestra el valor y la necesidad de este tipo de iniciativas.

Fuente: Medios Regionales | FOTO CORTESÍA