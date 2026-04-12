Autoridades electorales presentarán denuncia por retrasos en votaciones peruanas

El Jurado Nacional Electoral dijo que emprenderá acciones para que haya sanciones contra los culpables de se retrasara la votación.

CIUDAD MCY.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima autoridad electoral de Perú, anunció que presentará una denuncia contra los responsables de la demora en la apertura de grandes centros de votación para las elecciones generales de este domingo, al tiempo que el Ministerio Público informaba sobre una investigación en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Desde primeras horas de la jornada electoral, se conoció que mesas de votación y locales electorales en varios puntos no pudieron iniciar sus funciones o abrir porque no había llegado el material electoral o había problemas informáticos relacionados con la plataforma de la ONPE.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que se ha dispuesto comunicar a las autoridades competentes la determinación de responsabilidades por la situación presentada ante el retraso por el arribo del material electoral a los locales de votación en algunos distritos de Lima

El presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que la institución emprenderá acciones para que haya sanciones administrativas, e incluso penales, contra los culpables de que en algunos centros el inicio de la votación demorara hasta más de cinco horas.

Esa circunstancia llevó a medidas para garantizar que, aún con las demoras, la ciudadanía ejerza su derecho al voto. Burneo comentó que «los que están adentro en el momento del cierre a las 18:00, podrán ejercer el derecho al voto. Estamos exigiendo un poquito más a los miembros de mesa».

La ONPE había atribuido esta circunstancia a la empresa encargada de repartir el material a los distintos centros, lo que impidió que estuviesen instaladas cabinas de votación, urnas e incluso listas de electores.

En ese contexto, el Ministerio Público informó que efectúa diligencias en la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras constatar el retraso de varias horas en la instalación de mesas de votación y locales electorales en los comicios generales.

«La Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro exhorta a las autoridades de la ONPE al debido cumplimiento de sus funciones, tras constatar en distintos puntos de la capital el retraso de la llegada de material electoral para la instalación de las mesas de sufragio», dijo el Ministerio Público en sus redes sociales.

Cuando transcurría la jornada electoral, en medio de las denuncias de retrasos, la Fiscalía informó a la ciudadanía que «ante la falta de instalación oportuna de mesas de sufragio en diversos locales de votación en Lima», fiscales de la institución habían sido desplegados en centros electorales.

El Ministerio precisó, además, que representantes del organismo estaban levantando las actas correspondientes para dejar constancia de las incidencias registradas, con el objetivo de contribuir a la transparencia del proceso electoral y prevenir posibles vulneraciones al derecho del voto ciudadano.

Al inicio de la jornada de votación, la ONPE, a su vez, emitió un comunicado atribuyendo el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 08:00, pero al mediodía quedaban locales que no habían podido abrir.

Ante la situación, las autoridades electorales decidieron ampliar una hora más el tiempo de votación para los comicios de este domingo de las elecciones generales. Así, la jornada de votación, cuyo cierre estaba previsto para las 17:00 horas, se extenderá en todo el país hasta las 18:00.

Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos 10 años, en un escenario de crisis política.

Para esta elección, se presentaron a contienda 35 candidatos presidenciales. Ninguno, según encuestas, tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que se prevé una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados, el próximo 7 de junio.

FUENTE:TELESUR

FOTO:CORTESIA