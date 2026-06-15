Designan a Paola Posani como nueva ministra de Hábitat y Vivienda

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó este lunes a Paola Posani como nueva ministra para Hábitat y Vivienda.

Por las redes sociales, indicó que Posani posee experiencia en áreas de planificación urbana e infraestructura.

“He designado como nueva ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda a la doctora en Arquitectura Paola Posani, quien cuenta con amplia experiencia en la administración pública en áreas de planificación urbana e infraestructura”, precisó.

En el mensaje agregó que además se ha desempeñado “como profesora universitaria e integra la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV”.

“Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano”, destaca en el mensaje.

Posani sustituye en el cargo a Jorge Márquez Monsalve.

FUENTE: AVN

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