Elevada formación académica del policía trasforma la seguridad en Aragua

El Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana (PNFA-SC) del Núcleo UNES Aragua, impulsa la alta academia a través de sus programas de posgrado para los profesionales de la policía de la entidad

CIUDAD MCY.- Cada 16 de julio, bajo el manto protector de la Virgen del Carmen, el estado Aragua se une a la celebración nacional del Día del Policía. Fecha instaurada originalmente en 1944, ha trascendido el simple protocolo para convertirse en un espacio de profunda reflexión regional sobre el rol que juegan las y los uniformados en la preservación de la paz, el orden interno y la convivencia ciudadana.

Ahora bien, el abordaje de la actuación policial desde la perspectiva académica y de investigación es clave, ya que rompe con la vieja visión puramente operativa y resalta el carácter científico que la UNES busca implantar en el modelo policial actual.

Al profesor José Pereira, líder de la Unidad de Posgrado e Investigación en la UNES Núcleo Aragua, se le abordó con preguntas clave estructuradas para extraer el máximo valor informativo, combinando el rigor académico con el impacto que esto tiene en la seguridad del estado Aragua.

Para demostrar cómo repercute la investigación en el terreno local se hizo necesario conectar el valor de la teoría académica y los trabajos de grado con la realidad de las comunidades aragüeñas.

ABORDAJE CIENTÍFICO – ACADÉMICO

La formación de posgrado en la UNES no solo busca el crecimiento profesional del funcionario policial, sino su transformación social. ¿Cómo se traducen las investigaciones y proyectos de grado de los policías del núcleo Aragua en soluciones científicas concretas para mitigar el delito y mejorar la convivencia ciudadana nuestro estado?

R: “Los trabajos de investigaciones de los funcionarios en seguridad ciudadana se caracterizan por su grado de pertinencia, al identificar problemas que afectan a la sociedad venezolana y en este caso aragüeña, permitiendo el desarrollo de estrategias significativas para atender dichas problemáticas, a la vez que aseguran el fortalecimiento de las políticas públicas que el Estado regional y nacional establecen para asegurar la convivencia ciudadana”

“Allí radica la importancia de la preparación académica de las funcionarias y funcionarios en el PNFA-SC, al brindarle al Estado las alternativas para mitigar el impacto de problemas en seguridad ciudadana”.

Es común asociar la labor policial exclusivamente con la fuerza o la operatividad táctica. ¿Cuáles son las principales disciplinas científicas que hoy en día están redefiniendo el perfil del policía venezolano formado en Aragua?

R: “El desarrollo de la interdisciplinariedad es uno de los principios filosóficos y pedagógicos que se desarrollan de manera integral en la UNES y especialmente en los estudios del PNFA-SC”.

“Ciencias como la sociología, criminología, psicología e incluso la pedagogía han ido redefiniendo el perfil del policía sin lugar a dudas, en la práctica profesional de los funcionarios policiales, más a través de las estrategias de acercamiento comunitarios en las escuelas, comunidades y espacios donde orientan y preparan a la comunidad en seguridad preventiva”.

Sabemos que los funcionarios en servicio activo enfrentan dinámicas laborales sumamente exigentes en el día a día. ¿Cómo se fomenta la cultura de la investigación científica y qué herramientas se les brindan a los oficiales para que el conocimiento académico se mantenga actualizado frente a las nuevas modalidades delictivas?

R: “La UNES promueve la investigación especialmente ante el reconocimiento del saber que el funcionario posee por su práctica profesional, la experiencia pasa a ser la principal herramienta a fusionar junto al conocimiento científico que adquiere en su formación académica, este binomio resulta estratégico para el abordaje de la problemática a estudiar del fenómeno de la seguridad ciudadana, por lo tanto, al momento de generar la propuesta de atención ella resaltará por el grado de pertinencia”.

Finalmente, ¿Hay alguna investigación o tesis reciente que haya llamado la atención por su aplicabilidad en Aragua?

R: “Un ejemplo de esto ha sido la evolución de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y sus vértices, el resultado de constantes aportes científicos que los funcionarios policiales han realizado a través de sus trabajos de investigación lo que permite que dichas estrategias estén en constante cambios de actualización, según sea el dinamismo de cada espacio y contexto”.

Profesor José Pereira

Experiencia docente por 21 años

Jefe de la Unidad Postgrado e Investigación del Programa Nacional de Formación Avanzada en Seguridad Ciudadana del Núcleo UNES Aragua

Docente a Dedicación Exclusiva y fundador del Núcleo UNES Aragua.

✓ Jefe de la Unidad de Creación Intelectual durante 8 años

✓ Ponente actividades académicas regionales, nacionales e internacionales

UNES Núcleo Aragua

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad está bajo el liderazgo nacional del rector M/G Fabio Zavarse Pabón; en Aragua por la decana C/J (CPNB) Dra. Ana Rondón de Suniaga y el prof Mcs José Pereira, jefe (e) de la Unidad de Posgrado e Investigación.

RAFAEL VELASQUEZ | MARCOS GAVIDIA

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