Empresa de televisión TV Azteca está al borde de la quiebra en México

CIUDAD MCY.-La televisora mexicana TV Azteca, una de las empresas de medios más importantes de América Latina, podría ir a la quiebra si no logra reestructurar sus operaciones financieras, reveló la revista Proceso.

Según el reporte, la compañía inició esta semana los trámites para someterse a un concurso mercantil, que es el paso previo a declararse en bancarrota.

La noticia impacta no solo en el mercado de las comunicaciones, sino en el plano político, ya que el dueño de TV Azteca es Ricardo Salinas Pliego, un empresario ultraderechista que lidera la oposición a la presidenta Claudia Sheinbaum y que incluso ha sugerido que podría ser candidato a la presidencia en 2030.

El pasado mes de enero, después de 20 años de litigio con las autoridades fiscales, Salinas Pliego, quien, además de poseer TV Azteca, es propietario de tiendas de electrodomésticos, señales de televisión por cable, internet y telefonía, fondos privados de pensiones y un banco, entre otros negocios, tuvo que ceder y pagar un histórico adeudo impositivo que asciende a 32.000 millones de pesos (1.849 millones de dólares), lo que equivale a una tercera parte de su fortuna, informó RT.

FUENTE: VTV

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