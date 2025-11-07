FOTOS | Aragua participó en la Hunan‑LAC Economic and Trade Cooperation Meeting 2025

CUIDAD MCY.-Junto a la Viceministra de Exportación, Daniella Cabello participaron en la Hunan‑LAC Economic and Trade Cooperation Meeting 2025, un importante encuentro promovido por la República Popular China que reunió a empresas de Hunan y representantes de América Latina para impulsar la cooperación económica, la inversión y la transferencia tecnológica.

Gracias a nuestra gobernadora Joana Sánchez, el Estado Aragua participó activamente, consolidando vínculos para maquinaria, capacitación e iniciativas productivas que proyectan resultados concretos para 2026.