Gobierno Regional supervisó rehabilitación de mil fachadas en San Mateo

Ciudad MCY .– En el marco de la Segunda Transformación que lidera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, realizó una visita oficial al municipio Bolívar para inspeccionar los avances en la rehabilitación de más de mil fachadas del Casco Histórico de San Mateo.

Acompañada por la alcaldesa Marisol Rodríguez, la Gobernadora recorrió las calles donde se ejecutan trabajos de embellecimiento, pintura y restauración arquitectónica que buscan rescatar el valor patrimonial de la zona y fortalecer el sentido de identidad local.

Esta acción, demuestra como el pueblo organizado, junto a sus instituciones, transforma espacios con amor y compromiso revolucionario. Esta rehabilitación no solo embellece San Mateo, sino que reafirma el legado histórico de la entidad.

Cabe destacar que, este proyecto forma parte de una política integral de recuperación urbana que incluye mejoras en servicios públicos, en esta oportunidad, San Mateo está renaciendo con fuerza, con el respaldo del Gobierno Bolivariano.

Con esta iniciativa, San Mateo se suma a los municipios que avanzan hacia una nueva etapa de desarrollo, inclusión y dignificación del espacio público.

Ciudad MCY -FOTO GBA