Habitantes de comunidades mariñenses recibieron atención del Plan Ayudas con Amor

Ciudad MCY.- El equipo de Asuntos Sociales de la Alcaldía de Santiago Mariño, realizó un abordaje desde la Aldea Universitaria ubicada en la comuna Jesús Gallardo, donde se realizó la entrega de ayudas sociales y técnicas a personas de diferentes comunidades mariñenses que han sido priorizadas por la organización del poder popular a través de las salas de gobierno y que presentan patologías que requieren atención inmediata.

Yoliver Sánchez, directora de la Oficina de Asuntos Sociales, precisó que cumpliendo con las políticas nacionales para las zonas vulnerables, dirigidas por el presidente Nicolás Maduro, y que se adelantan de manera conjunta con la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, se da respuesta a la cuarta transformación del Plan de la Patria de las 7T y al Plan de la Aragüeñidad, la cual se enfoca en la construcción de una sociedad justa e igualitaria, con énfasis en el bienestar del pueblo venezolano.

“Estamos entregando medicinas, órdenes de exámenes especiales, laboratorios y paquetes de pañales para personas encamadas del punto y círculo; de igual manera nos encontramos desplegados en otras seis comunas del municipio donde también estamos haciendo visitas sociales e informándole al pueblo de qué manera pueden hacer las solicitudes de manera directa en nuestro departamento en la Alcaldía”, reseñó Sánchez.

También explicó la encargada de Asuntos Sociales que estas jornadas se vienen cumpliendo de manera periódica en los territorios. “Cada 15 días estamos haciendo estas entregas globales; pero a diario atendemos entre 25 y 30 personas en nuestras oficinas, dando respuesta inmediata, ya que son casos de extrema urgencia”, reiteró.

Finalmente, Eduardo Toro, habitante de la comuna Jesús Gallardo, resaltó esta gran acción que permite dar atención oportuna a los ciudadanos que por diferentes motivos no pueden costear ciertos medicamentos o implementos médicos. “Se están atendiendo los casos específicos que llegan a la sala de autogobierno, dando respuesta al vértice de la suprema felicidad que es la orientación anunciada por el presidente Nicolás Maduro”, dijo el líder comunal.

Prensa Mariño | FOTO PRENSA MARIÑO