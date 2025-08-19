Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Instalado nuevo motor y bomba en Trapiche del Medio para favorecer familias revengueñas

Foto del avatar

PorKaren Rodríguez

Ago 19, 2025

CIUDAD MCY.- Un total de 690 familias del sector Trapiche del Medio fueron beneficiadas con la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable, tras la instalación de un nuevo motor y bomba en el pozo del sector.

Esta importante intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Revenga y la empresa Hidrocentro, quienes llevaron a cabo el retiro del equipo anterior y la colocación de un nuevo motor y bomba de 30 caballos de fuerza (Hp), optimizando así el suministro hídrico en la zona.

La ejecución de este proyecto responde al compromiso de la gestión municipal de garantizar servicios públicos eficientes y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

 Gracias a esta acción, los vecinos del sector ahora disfrutan de un servicio de agua constante y confiable, lo que representa un avance significativo en materia de bienestar comunitario.

César Girón, residente de Trapiche del Medio, expresó su satisfacción por los resultados: “Estoy contento porque ahora tenemos agua todo el día y todos los días”. Al igual que él, numerosos vecinos manifestaron su alegría por este beneficio que impacta directamente en cada hogar de esta comunidad.

De esta manera se reafirma el compromiso del gobierno nacional, regional y municipal con los sectores más vulnerables, impulsando mejoras en los servicios esenciales como parte de una política orientada a elevar la calidad de vida de todos los revengueños y revengueñas.

Prensa  Alcaldía de Revenga || FOTOS: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Aragua

Inició Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025 en Urdaneta

19 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Gobernadora Joana Sánchez respalda Plan de las 7 Transformaciones

19 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Cultura

Casa “Pedro Rafael Buznego” busca fortalecer identidad artística en Aragua

19 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Especial

Trujillo prepara agenda histórica ante la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

19 de agosto de 2025 Karen Rodríguez