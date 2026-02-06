Lula promueve avances en servicios sanitarios de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto visitar hoy el estado de Bahía, donde se centrará en la ampliación y modernización de los servicios del Sistema Único de Salud mediante un programa federal.

CIUDAD MCY.- De acuerdo con la agenda oficial, la actividad principal acontecerá en el Parque de Exposiciones Agropecuarias de Salvador, sede de una de las mayores ceremonias de entrega de equipos sanitarios de 2026.

La jornada incluirá la cesión de 107 ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia destinadas a 76 municipios del estado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en zonas urbanas y rurales.

También, se distribuirán 32 Unidades Odontológicas Móviles, que permitirán ampliar la cobertura de atención bucodental, en especial en lugares de difícil acceso.

Dentro del paquete de inversiones, se entregarán mil 30 kits de equipos para Unidades Básicas de Salud (UBS), que beneficiarán a 402 municipios, mejorando la infraestructura de atención primaria con tecnología clínica y diagnóstica de última generación.

Igualmente, se distribuirán kits de telesalud para facilitar la conexión remota entre servicios sanitarios y comunidades alejadas, promoviendo consultas y diagnósticos a distancia.

Otro punto del plan de este viernes es la entrega de los primeros combos cirúrgicos, destinados a ampliar la capacidad de los hospitales para realizar procedimientos de cirugía general y oftalmológica.

Tales equipos permitirán incrementar en más de 210 mil servicios quirúrgicos por año, al reducir listas de espera para intervenciones en todo el estado.

El evento contará con la presencia del gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, y del ministro de Salud, Alexandre Padilha, en una muestra de la cooperación entre los gobiernos federal y estatal para consolidar mejorías estructurales en el sector sanitario.

La visita presidencial coincide con una fase de expansión significativa de inversiones en salud impulsadas por el gobierno de Lula.

Implementado en colaboración con el Novo PAC Saúde, el programa Agora Tem Especialistas ha logrado reducir las filas de espera por consultas, exámenes y procedimientos especializados, con intervenciones que abarcan desde la atención primaria hasta servicios de alta complejidad.

FUENTE: PL

FOTO: CORTESÍA