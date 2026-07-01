Más de 19.000 personas han sido rescatadas tras terremotos en Venezuela

CIUDAD MCY.- En un nuevo balance, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 19.861 personas fueron salvadas en el estado La Guaira tras los dos sismos registrados el 24 de junio, cuando se cumplen 7 días de la catástrofe.

Rodríguez detalló que 6.461 personas fueron rescatadas por equipos de emergencia, brigadas internacionales, voluntarios y familiares, mientras que cerca de 13.500 lograron salir por sus propios medios o con apoyo de familiares.

El funcionario reportó que la cifra de personas afectadas por los sismos asciende a 26.403. Hasta la fecha se registran 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados en La Guaira, Caracas, Carabobo y Aragua.

Replicas disminuyen

Las autoridades contabilizan 782 réplicas desde el 24 de junio, con frecuencia y magnitud en disminución.

Más de 4.000 brigadistas internacionales, 26.000 efectivos nacionales y 17.832 voluntarios, junto a 153 perros de búsqueda, continúan las labores de rescate.

Rodríguez informó que se han atendido 81.589 familias y distribuido 8,9 millones de kilos de alimentos. Más de 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional han ingresado al país. 17.026 pacientes recibieron atención médica y 13.942 fueron dados de alta.

Precisó que 25 campamentos transitorios están activos para los damnificados, y anunció que se abrirá la inscripción en el sistema Patria para profesionales de la salud y personal de seguridad con viviendas afectadas, con el fin de acceder a alojamiento temporal y soluciones habitacionales.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA