Misión Nevado mantiene su  amor y compromiso con los animales de Aragua

***Intensifican despliegue en varios municipios de Aragua***

Ciudad MCY.- La Misión Nevado Aragua se hizo presente en el corazón de Maracay, específicamente en el Municipio Girardot, llevando salud, protección y dignidad a los animales de compañía y comunitarios, a través de la jornada de atención integral en la Pared de Escalada (Av. Casanova Godoy con Av. Sucre).

Así lo anunció el coordinador regional, de Nevado Aragua, Francisco Mijares, quien resaltó que el amor, la organización y el compromiso revolucionario fueron los pilares de esta actividad, “Realizamos una exitosa jornada integral de atención veterinaria gratuita con el sol de domingo brillando sobre nosotros”, expresó Mijares.

En el mismo contexto, el titular de Nevado notificó que en esta oportunidad fueron atendidos 213 animales, con consultas médicas veterinarias, desparasitación interna y externa, corte de uñas y limpieza de oídos, aplicación de tratamientos para diversas patologías, censo activo para castración y esterilización de caninos y felinos, vacunación a bajo costo: sextuple canina y triple felina

“Agradecemos profundamente a cada familia que confió en nosotros, así como a nuestros veterinarios, voluntarios, líderes comunales y hermanos solidarios que donaron insumos vitales: alimento, medicinas, jeringas, agua oxigenada, yodo, cada aporte, por pequeño que sea, mueve montañas”, dijo.

Finalmente reflejó que estas acciones son el reflejo del poder del amor organizado, “Este es el rostro humano de la revolución: cuidando a quienes no pueden hablar, pero sienten, sufren y aman, en Misión Nevado Aragua no solo curamos patitas, construimos una Patria más justa, más amorosa, más Bolivariana, gracias, Maracay, por abrirnos tu territorio y tu corazón. Seguimos avanzando, porque sí se puede, cuando el pueblo se une con amor”, expresó.

Reina Betancourt || foto cortesía