Papa León XIV llega a Camerún para impulsar la fe católica en África

CIUDAD MCY.- El papa León XIV llegó este miércoles 15 de abril a Camerún, la segunda parada de su gira apostólica por África, donde recibió honores tras su salida de Argelia.

En su agenda en Camerún sostendrá reuniones políticas y eventos masivos y encuentros políticos, religiosos y sociales para fortalecer la presencia de la Iglesia católica en la región, promover la paz en zonas de conflicto y destacar la labor humanitaria en el continente africano.

Camerún representa un punto clave en África central, pues la visita del papa envía un mensaje de apoyo a comunidades locales que refuerza la diplomacia religiosa.

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA