Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Papa León XIV llega a Camerún para impulsar la fe católica en África

PorLuisa Pedroza

Abr 16, 2026

CIUDAD MCY.- El papa León XIV  llegó este miércoles 15 de abril a Camerún, la segunda parada de su gira apostólica por África, donde recibió honores tras su salida de Argelia.

En su agenda en Camerún sostendrá reuniones políticas y eventos masivos y encuentros políticos, religiosos y sociales para fortalecer la presencia de la Iglesia católica en la región, promover la paz en zonas de conflicto y destacar la labor humanitaria en el continente africano.

Camerún representa un punto clave en África central, pues la visita del papa envía un mensaje de apoyo a comunidades locales que refuerza la diplomacia religiosa.

FUENTE: EL MAZO DANDO 

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Eventos

¡Histórico! Gustavo Dudamel conquistará Nápoles al frente de la Filarmónica de Nueva York

16 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Aprendices del INCES rescatan juegos tradiciones en los espacios de Fundaparques

16 de abril de 2026 Milexis Pino
Especial

Desarrollan neuronas artificiales de bajo consumo que imitan con precisión al cerebro humano

16 de abril de 2026 Luisa Pedroza
Cultura

CNAC inicia ruta de trabajo para fortalecer el cine regional

16 de abril de 2026 Luisa Pedroza