Paraguay y Venezuela destacan el inicio de una «nueva etapa» de relaciones bilaterales tras la visita de Peña a Caracas

CIUDAD MCY.- Paraguay y Venezuela destacaron el inicio «de una nueva etapa de relacionamiento» entre ambos países tras el encuentro sostenido en Caracas por el presidente paraguayo, Santiago Peña, y la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez.
Las dos partes aseguraron que «sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas». Así quedó consignado en un comunicado conjunto suscrito en esta jornada por el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y su homólogo de Venezuela, Félix Plasencia.
De igual forma, manifestaron el «compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social».
Además, según el texto oficial, coincidieron en la importancia de «propiciar espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales para impulsar oportunidades de interés mutuo».
FUENTE : EFE
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