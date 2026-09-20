Paraguay y Venezuela destacan el inicio de una «nueva etapa» de relaciones bilaterales tras la visita de Peña a Caracas

En el documento, ambos países «ratifican los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso, con estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el pleno cumplimiento del Derecho Internacional, en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido».

De igual forma, manifestaron el «compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social».

Además, según el texto oficial, coincidieron en la importancia de «propiciar espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales para impulsar oportunidades de interés mutuo».

FUENTE : EFE

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