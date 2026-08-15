Pdvsa cubre demanda de combustible con producción nacional

CIUDAD MCY.- El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, afirmó que la demanda interna de gasolina y diésel está cubierta con producción nacional.
Obregón explicó que no ha sido necesario importar combustible desde 2025 hasta la fecha y que el suministro se sustenta a través de más de 1.600 estaciones de servicio que son provistas cada día.
Además, el funcionario se refirió a la incorporación de la gasolina «Súper Premium» al mercado y señaló que es producto de alto octanaje.
El directivo precisó que esta opción servirá para la diversificación y mejora, tras la recuperación del parque de refinación.
FUENTE: AVN
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