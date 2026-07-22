Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con Gianluca Rampolla, Coordinador Residente de la ONU

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene este miércoles una reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para seguir abordando temas asociados a la atención de las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

El Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, ha informado que la organización que representa trabaja bajo un esquema de plena articulación con las instituciones del Estado para una respuesta técnica de alto nivel. A Rampolla le acompañan Luis Francisco Thais, Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud); Janeth Fernández, Asesora de Medición de Necesidades Post Desastres; y Luis Bárcenas, Asesor Económico.

Por parte del Gobierno venezolano, asisten a este encuentro el vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez; el vicepresidente Sectorial de Economía, Calixto Ortega; el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez; el ministro del Poder Popular de Relaciones Comercio Exterior, Félix Plasencia; y el Viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

La presidenta Delcy Rodríguez ha agradecido el esfuerzo y la cooperación de los organismos multilaterales representados por el coordinador humanitario del sistema de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela, que suman al plan de ayuda humanitaria y brindan su mano amiga para atender a los afectados por los sismos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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