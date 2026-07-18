Presidenta Delcy Rodríguez se reúne con integrantes del equipo económico para abordar estrategias y políticas de atención integral

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una reunión con el equipo económico nacional para supervisar los avances en la reconstrucción de las siete entidades afectadas por el evento sísmico del pasado 24 de junio, con especial énfasis en el Litoral Central.

En este encuentro, la Mandataria está acompañada por el vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, y ministra del Poder Popular para Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Román Maniglia; el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez; el viceministro de Hacienda y vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Christiam Hernández; y el presidente de Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), Alejandro Puglia; quienes coordinan las labores de inspección técnica y de recuperación de infraestructuras.

En el reciente encuentro del Consejo Nacional de Economía, que contó con la participación de más de 600 representantes de los 14 motores productivos, y que tuvo como objetivo sumar capacidades estatales y privadas, la Presidenta activó 10 motores económicos estratégicos orientados a dinamizar la cadena de valor nacional para normalizar las relaciones comerciales internacionales y acelerar la recuperación integral de las zonas impactadas por los terremotos.

Entre los motores reactivados destacan los sectores de hidrocarburos, banca, construcción, industria farmacéutica, sector alimentario y economía comunal, quienes tienen como prioridad absoluta la reactivación productiva del país de manera paralela a los trabajos de reconstrucción física.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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