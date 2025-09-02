Presidente Maduro se reunió con gobernadores y alcaldes del GPP

CIUDAD MCY.- Durante la reunión con alcaldes y gobernadores del Gran Polo Patriótico (GPP), el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro destacó que la fuerza de Venezuela reside en el pueblo y sus comunidades organizadas.

«Nos hemos reunido para fortalecer las líneas estratégicas en cada región, trabajando de la mano con el Pueblo. Con la Ley de las 7 Transformaciones como guía, aseguramos que cada acción llegue directamente a nuestra gente, marcando el rumbo hacia una Venezuela próspera y soberana. ¡La fuerza de Venezuela está en su pueblo y sus territorios!»

Posterior a la rueda de prensa con mas de 300 medios nacionales e internacionales el Jefe de estado se reunión con los alcaldes y gobernadores del GPP para debatir las nuevas líneas de acción, abocadas al plan de las 7 transformaciones.

Desde allí el mandatario nacional aseguró que el trabajo colectivo pueblo-gobierno es fundamental para garantizar que cada acción , plan y proyecto sea ejecutado directamente en las comunidades mas vulnerables.

Durante el encuentro también se definieron las líneas de acción de los próximos años direccionados hacia una Venezuela próspera y soberana.

