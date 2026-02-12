Senado de Argentina aprueba reforma laboral

CIUDAD MCY.- El Senado de Argentina aprobó este miércoles, el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra tras semanas de intensas negociaciones, deberá ahora ser debatida en particular para luego pasar a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con la primera minoría.

La votación se desarrolló en un clima de tensión y descontento social. Afuera del Congreso Nacional, en Buenos Aires, miles de manifestantes se congregaron para rechazar la reforma, considerada por amplios sectores sindicales y sociales como un retroceso en los derechos de los trabajadores.

Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, que desplegó un fuerte operativo de seguridad, lo que dejó un saldo de más de 300 heridos y al menos 70 detenidos. Esta acción refleja la magnitud del rechazo popular frente a la iniciativa gubernamental.

El proyecto de reforma laboral busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente, con el argumento de “modernizar” las relaciones de trabajo y dinamizar la economía. Entre los puntos más polémicos se encuentran la flexibilización de las condiciones de contratación, la reducción de indemnizaciones por despido y la ampliación de los períodos de prueba para nuevos empleados.

El Gobierno de Milei sostiene que “estas medidas son necesarias” para atraer inversiones y generar empleo, pero los críticos advierten que se trata de un ataque directo a conquistas históricas de la clase trabajadora.

Los sindicatos y movimientos sociales han denunciado que la reforma abre la puerta a una precarización masiva del empleo, debilitando la capacidad de negociación colectiva y favoreciendo únicamente a los grandes empresarios. “Se pretende instalar un modelo de trabajo barato y sin derechos”, señalaron desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a nuevas movilizaciones en rechazo a la iniciativa.

FUENTE TELESUR

FOTO: CORTESÍA