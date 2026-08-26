TOM y Teatro Teresa Carreño pactaron alianzas institucionales

Representantes de los centros de espectáculo y cultura más importantes de la región central, establecieron la conexión de talentos y mejoras para la futura ejecución de proyectos

CIUDAD MCY.-El presidente del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Sendy Romero y el director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, Irvin Peña, dieron a conocer la firma de alianzas institucionales en pro de incentivar el crecimiento y desarrollo tanto de la cultura, como del espectáculo, dentro de la región central del país.

Los acuerdos buscan la conexión de talentos y mejoras significativas entre ambas partes, según refiere una publicación en la cuenta de Instagram del TOM (@teatrooperamcy), esto con el fin de traer al público una experiencia superior.

En el audiovisual se aprecia el recorrido de ambas personalidades por el Teatro Teresa Carreño, el mismo incluyó las salas Ríos Reyna y José Félix Ribas, el atelier, salones de ensayo, áreas externas, archivo histórico, almacén de vestuario y escenografía.

Para los hacedores del entretenimiento en Aragua tener una referencia directa del considerado recinto cultural más importante de Venezuela manifiesta un avance en cuanto a la futura operatividad y ejecución de proyectos, ya sean propios del TOM o de sus colaboradores.

“Lo que se viene para las tablas será increíble” indica el texto que acompaña la publicación, en mención a lo que se programa para el disfrute de los usuarios.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA TOM