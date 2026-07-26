Venezolano lidera el proyecto que impulsa tecnología que podría reducir el dolor vascular

CIUDAD MCY.- La innovación con sello venezolano vuelve a hacerse presente en el sector salud. Martrin Gutiérrez, clínico venezolano radicado en Estados Unidos y fundador de MYaccess™, junto a la especialista en el área Yisel Menéndez, desarrollan una tecnología médica vestible basada en ultrasonido que busca modernizar la forma en que se realiza el acceso vascular, uno de los procedimientos médicos invasivos más realizados en la medicina moderna.

El acceso vascular es fundamental para la extracción de sangre, la administración de medicamentos, fluidos intravenosos, tratamientos de emergencia, procedimientos quirúrgicos, transfusiones y cuidados hospitalarios. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos en múltiples áreas de la medicina, gran parte de estos procedimientos continúa dependiendo principalmente de la palpación, la experiencia del operador y la identificación visual de las venas.

MYaccess™ surge precisamente de esa realidad clínica

La startup MedTech, fundada por Gutiérrez, trabaja en una plataforma vestible que combina capacidades de visualización mediante ultrasonido, integración al flujo de trabajo clínico y monitoreo fisiológico continuo. El objetivo es acercar nuevas herramientas tecnológicas al personal de primera línea, incluyendo enfermeros, médicos, paramédicos y profesionales que realizan accesos vasculares en entornos de alta exigencia.

La propuesta busca ofrecer capacidades de visualización directa sin limitar la movilidad del clínico, con el potencial de mejorar la precisión, reducir intentos fallidos, disminuir el dolor asociado a múltiples punciones y preservar el capital vascular de cada paciente.

El desarrollo nació de la experiencia de Gutiérrez en salas de emergencia y cuidados intensivos, donde el acceso vascular puede convertirse en un desafío crítico, especialmente en pacientes difíciles, situaciones de trauma, shock, emergencias o escenarios donde el tiempo es determinante.

MYaccess™ cuenta con exitosas pruebas preliminares y una línea de investigación enfocada en acceso vascular, ergonomía clínica, tecnología vestible y monitoreo fisiológico aplicado al punto de atención, además patente presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO),

Su trabajo ha sido discutido y aceptado en entornos científicos de alto prestigio a nivel global el más reciente relacionado con el acceso venoso táctico y los desafíos clínicos del acceso vascular han sido aceptados para publicación en el Journal of Special Operations Medicine (JSOM), revista de referencia mundial en medicina táctica, militar y operacional. Este avance refuerza el interés científico alrededor de un problema clínico que impacta tanto a la medicina hospitalaria como a los entornos de emergencia, trauma, combate y atención de alta complejidad.

Con esta iniciativa, Gutierrez se suma a la lista de venezolanos que, tras emigrar, continúan destacándose en áreas de alto impacto a nivel global. Su historia combina experiencia clínica, investigación, emprendimiento e innovación tecnológica aplicada a uno de los procedimientos más frecuentes de la atención médica moderna.

Su visión es clara: contribuir a una nueva generación de herramientas médicas capaces de apoyar al personal clínico, mejorar la experiencia de los pacientes y transformar la forma en que el acceso vascular se realiza en el mundo. Para conocer un poco más de esta tecnología ultrasónica vestible que podría cambiar el estándar de la práctica del procedimiento medico invasivo más realizado en la medicina moderna le invitamos a visitar la web myaccesstechnology.com

FUENTE : AGENCIA

FOTO: CORTESÍA